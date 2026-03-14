Les résumés de "Plus belle la vie" du 16 au 20 mars 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 mars 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 16 mars 2026 • Épisode 540

Tandis que le sablier s'égrène, les policiers ne sont pas les seuls à travailler sur l'énigme. Mirta, quant à elle, œuvre pour sauver Robert. Depuis qu'elle est en arrêt, la future maman a du mal à rester en place.

Mardi 17 mars 2026 • Épisode 541

Au commissariat, les policiers redoublent d'efforts pour stopper un compte à rebours impitoyable. En parallèle, Djawad connaît les affres d'un futur papa. Eric apprend une nouvelle fracassante.

Mercredi 18 mars 2026 • Épisode 542

Alors que Boher découvre une terrible vérité, Barbara et Louis décident de faire front, avec l'aide bienvenue de Jennifer. Quant à Luna, elle est ravie de voir ses efforts des dernières semaines payés.

Jeudi 19 mars 2026 • Épisode 543

Les policiers en ébullition tiennent une nouvelle piste. Déterminés, Barbara et Louis mettent en place leur plan infiltration. Luna, quant à elle, oscille entre vie familiale et vie sentimentale.

Vendredi 20 mars 2026 • Épisode 544

Au commissariat, un Mistralien apparaît comme le parfait coupable. Chez elle, Ariane reçoit un cadeau inattendu. Face au mal-être d'Ulysse, Vanessa, préoccupée, peine à lui parler.