recherche
Séries

"L'art du crime" : 2 épisodes à revoir sur France 2 lundi 16 mars 2026 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 152
"L'art du crime" : 2 épisodes à revoir sur France 2 lundi 16 mars 2026 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim

Lundi 16 mars 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

21:05 Épisode 8x01 Mission Raphaël

Au petit matin, dans la forêt du château de Chantilly, un jeune homme est retrouvé assassiné dans une mise en scène macabre qui imite étrangement un tableau du grand peintre de la Renaissance, Raphaël. La victime travaillait pour une célèbre autrice de best-sellers, Patricia Richter.

Antoine et Florence ne tardent pas à découvrir que le meurtrier a en fait reproduit scrupuleusement une situation décrite dans le prochain roman de la romancière consacré justement au peintre italien !

En Guests dans cet épisode : Catherine Marchal, Lou Ladegaillerie, Vincent Deniard.

22:45 Épisode 9x02 Le serment de David

Au musée Grévin, un historien spécialiste du peintre Jacques-Louis David est retrouvé assassiné dans la baignoire du révolutionnaire Marat, une mise en scène qui reproduit à l’identique le fameux tableau du maître.

Pour démasquer le meurtrier, Antoine Verlay et Florence Chassagne doivent infiltrer un colloque d’historiens de l’art en se faisant passer pour un couple. Une couverture qui pourrait bien créer de nouvelles tensions entre eux… ou les rapprocher.

Les guests de cet épisode : Constance Dollé (Lise Ferrier), Carole Weyers (Hélène Alonso), Mhamed Arezki (Joël Ferrier), Yann Sundberg (Christian Alonso).

Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 11:33
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 16 au 20 mars 2026 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 16 au 20 mars 2026 sur TF1

14 mars 2026 - 12:17

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 16 au 20 mars 2026 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 16 au 20 mars 2026 sur TF1

14 mars 2026 - 12:17

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 15 mars 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 15 mars 2026 sur…

14 mars 2026 - 10:09 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...