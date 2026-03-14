"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 mars 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 16 mars 2026 • Épisode 1879
Tandis que Sabine a l’impression que Caroline fait volontairement trainer son séjour chez elle, la police découvre que Gabin n’a pas dit toute la vérité à propos du soir du meurtre.
Mardi 17 mars 2026 • Épisodes 1880
Alors que Yann tente d’échapper à la curiosité d’Hugo, le premier jour de Flore dans son nouveau travail ne tarde pas à déraper.
Mercredi 18 mars 2026 • Épisode 1881
Sabine se décide à crever l’abcès avec Caroline. Côté enquête, l’équipe de Becker serait-elle passée à côté de deux suspects majeurs ?
Jeudi 19 mars 2026 • Épisode 1882
Tandis qu’à la ferme Flore a une nouvelle conquête en vue, Johanna compte faire parler Hugo.
Vendredi 20 mars 2026 • Épisode 1883
Clémence souffre d’un étrange mal de dos. Quant à Elise, elle fait comprendre à Elodie qu’elle sera toujours là pour elle.