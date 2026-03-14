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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 mars 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 87
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 mars 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 16 au 20 mars 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 16 mars 2026Épisode 1879

Tandis que Sabine a l’impression que Caroline fait volontairement trainer son séjour chez elle, la police découvre que Gabin n’a pas dit toute la vérité à propos du soir du meurtre.

Mardi 17 mars 2026Épisodes 1880

Alors que Yann tente d’échapper à la curiosité d’Hugo, le premier jour de Flore dans son nouveau travail ne tarde pas à déraper.

Mercredi 18 mars 2026Épisode 1881

Sabine se décide à crever l’abcès avec Caroline. Côté enquête, l’équipe de Becker serait-elle passée à côté de deux suspects majeurs ?

Jeudi 19 mars 2026 Épisode 1882

Tandis qu’à la ferme Flore a une nouvelle conquête en vue, Johanna compte faire parler Hugo.

Vendredi 20 mars 2026 Épisode 1883

Clémence souffre d’un étrange mal de dos. Quant à Elise, elle fait comprendre à Elodie qu’elle sera toujours là pour elle.

Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 14:58
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