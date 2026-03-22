"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 mars 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 16 au 20 mars 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 23 mars 2026 • Épisode 1884

Caroline commet une faute au travail. De son côté, Muriel raconte à Elise qu’elle se souvient avoir déjà croisé Yann auparavant

Mardi 24 mars 2026 • Épisodes 1885

Tandis qu’une grosse dispute éclate entre Johanna et Yann, Flore entre en mode séduction.

Mercredi 25 mars 2026 • Épisode 1886

Un nouvel agent de l’IGPN, bien connu de l’équipe de Becker, débarque au commissariat. Pendant ce temps chez L. Cosmétiques, Enric se demande s’il aurait sa chance avec Caroline.

Jeudi 26 mars 2026 • Épisode 1887

Alors qu’Elisabeth voit Clémence s’incruster à sa soirée avec Alain, la vie de Johanna s’apprête à basculer.

Vendredi 27 mars 2026 • Épisode 1888

Kira se voit confier une mission particulière par son patron. De son côté, Muriel découvre enfin l’identité de l’amant de Lucie.