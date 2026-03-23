"Apparences" avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga mercredi 25 mars 2026 sur France 2

Mercredi 25 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes d'"Apparences", une mini-série inédite dont l'intrigue nous plonge dans le milieu de la chirurgie esthétique avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga.

L'histoire en quelques lignes...

Bordeaux. Un chirurgien esthétique, le Dr Belmont, est retrouvé mort dans une effrayante mise en scène sur le parking de la clinique où il exerçait avec ses deux associés et amis.

Pour la capitaine Sarah Santoni, cette enquête s’avère vite très sensible : elle a subi une chirurgie reconstructrice du visage suite à une violente agression. Et la victime, le Dr Belmont… est celui qui l’a opérée et aidée à surmonter son traumatisme.

Rapidement, une coupable idéale se profile : Jessica, une jeune femme partiellement défigurée suite à une intervention de ce même chirurgien. Son désir de ressembler à ses idoles influenceuses a tourné au drame.

Parallèlement à l’enquête, Gabrielle, journaliste d’investigation reconnue, une beauté naturelle, s’intéresse de près à l’univers de l’esthétique. Un univers qui vend du rêve, mais peut aussi tourner au cauchemar.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de quatre épisodes de 52 minutes. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur France 2 mercredi 25 mars 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1

A Bordeaux, le chirurgien esthétique Matthieu Belmont est retrouvé mort dans une mise en scène macabre sur le parking de la clinique privée où il exerçait.

La capitaine Sarah Santoni se charge de l'affaire, bien qu'elle connaisse la victime, qui a procédé à une chirurgie reconstructrice de son visage après une agression.

Jessica Valoire, une jeune femme qui a été partiellement défigurée après une opération du docteur Belmont, fait office de principale suspecte...

Épisode 2

Jessica Valoire et son père ont été interpellés. Une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux et où elle se montre violente envers une influenceuse n'arrange en rien les affaires de la jeune femme.

Le lieutenant Balti soupçonne sa collègue Sarah Santoni de ne pas lui dire toute la vérité, elle qui a été filmée devant le domicile du chirurgien le soir de son meurtre.

La journaliste Gabrielle Pasquier accepte d'héberger Jessica pour la nuit...