"Mystery Road : les origines", la saison 2 diffusée sur Arte à partir du jeudi 9 avril 2026

Jeudi 9 avril 2026 à 20:55, Arte débutera la diffusion de "Mystery Road : les origines", une mini-série australienne inédite qui sert de préquelle aux deux premières saisons de la série originale et aux films éponymes.

L'histoire en quelques lignes...

Le détective Jay Swan et sa petite amie Mary Allen, enceinte, viennent de s’installer à Loch Iris, un village isolé au cœur de la forêt tropicale australienne. Dès le premier jour de sa prise de fonction, le policier est confronté à de mystérieux incidents. Il croise la route d’une camionnette en fuite conduite par Swayze, un jeune Aborigène désespéré de 13 ans, qui affirme être suivi et persécuté par un fantôme.

Plus tard, Jay est informé de la disparition dans un parc de caravanes de la petite Scarlett, 6 ans, la meilleure amie indigène de la nièce de Mary Allen. Préférant la compagnie de ses amis soudards au pub du coin, Simmo, sa cheffe alcoolique et raciste, ne semble pas pressée de résoudre ces affaires.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 50 minutes qui seront diffusées sur deux soirées : jeudi 9 et jeudi 16 avril 2026 à raison 3 épisodes par soirée.

Épisode 1

À peine a-t-il pris ses nouvelles fonctions que Jay Swan est confronté à l'étrange fuite d’un jeune Aborigène.

Épisode 2

Alors que la petite Scarlett est toujours introuvable, Jay Swan enquête sur la mort suspecte d’une religieuse, sœur Kerry.

Épisode 3

Jay Swan tente de disculper son frère Sputty, accusé d’être l’auteur d’un meurtre commis la veille au soir.

Épisode 4

Alors que sa nièce Anya est portée disparue, Jay recueille de terribles aveux du solitaire et inquiétant Joey.

Épisode 5

Jay se rend compte que Cowboy a pu être tué par un tireur d'élite depuis un point d'observation éloigné...

Épisode 6

Le secret de son enfance est révélé à Mary, juste avant qu’elle ne perde les eaux.