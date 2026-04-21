"Flashback" saison 2, résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 jeudi 23 avril 2026

Jeudi 23 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la seconde saison inédite de la série "Flashback" avec Michaël Youn et Castance Gay. Voici ce qui va se passer dans les épisodes 3 & 4.

La saison 2 en quelques lignes...

Après avoir sauvé son père et de retour en 2024, Elsa découvre le prix de son intervention : sa mère Anouk a été assassinée en 1996 par une mystérieuse silhouette affublée d'un masque de Chirac et son frère Hugo, le cœur brisé, l'a suivie quelques mois plus tard. Elsa comprend que l’enquête sur le meurtre de sa mère a été bâclée et que quelqu’un au sein du commissariat cherchait à étouffer l’affaire. Pour réparer ce chaos temporel, Elsa n'a qu'une solution : retourner dans le passé pour empêcher la mort d'Anouk.

Mais en 1996, rien ne va plus chez les LeTellier ! Josselin, rétrogradé, joue les flics infiltrés dans le fameux gang des Jacquots pour sauver sa carrière. Ceux-là mêmes qui seraient liés au meurtre d’Anouk ! Quant à Anouk, elle a claqué la porte de sa vie de femme au foyer pour reprendre ses études.

Le nouveau défi d'Elsa : démasquer l'assassin de sa mère, reconstituer sa famille idéale et faire équipe avec un père aux méthodes toujours aussi peu recommandables. Mais reste à découvrir qui a tué Anouk... et qui a voulu étouffer l’affaire ?

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de six épisodes de 52 minutes. Les deux derniers épisodes seront diffusés jeudi 23 avril 2026 à partir de 21:10.

Épisode 2x05

Quand une trader est retrouvée morte, Elsa et Josselin plongent dans le monde impitoyable de la finance lyonnaise, où rivalités et manipulations règnent.

De son côté, Elsa poursuit son enquête pour sauver sa mère et découvre que le danger ne vient peut-être pas de là qu'elle pensait...

Épisode 2x06

A la suite d'une disparition inquiétante, Elsa et Josselin se rendent dans les bureaux de La Lyonne, un magazine féminin. Très vite, ils comprennent que l'affaire à un lien avec Anouk.

Pour Elsa, le temps presse : si elle veut sauver sa mère, c'est maintenant ou jamais...

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), Lionel Erdogan (Garnier), Caroline Anglade (Carole), Siméon Poissonnet-Maillet (Serge), Frédéric Epaud (Bernard), Inès Doyen Arab (Malia), Julie Kpéré (Awa), Aurélien Jacob (Pierrot-Le-Couz), Yann Sundberg (Varan), Jérôme Paquatte-Fremy (Le Président)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni).