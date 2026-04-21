"Reykjavik Fusion" : minisérie inédite diffusée sur Arte jeudi 23 avril 2026

Jeudi 23 avril 2026 à 20:55, Arte diffusera "Reykjavík Fusion" une minisérie islandaise inédite qui mélange gastronomie et criminalité.

Le titre n’en fait pas secret : Reykjavik Fusion ne craint pas les combinaisons osées. Succès phénoménal en Islande, cette minisérie se démarque des codes habituels du Nordic noir en explorant avec originalité l’inépuisable motif de la dualité.

Aux flammes des fourneaux de Jonas, propulsé chef d’un restaurant aux influences asiatiques et nordiques, et à l’incessant bouillonnement lié aux trafics louches qui s’y trament, répond l’inflexibilité glaçante de personnages et d’institutions qui empêchent la réinsertion d’un homme injustement condamné pour fraude à l’assurance.

Deux mondes en friction que la série épingle sans ménagement, en s’appuyant sur un montage rugissant, à l’unisson du feu intérieur de Jonas (excellent Olafur Darri Olafsson), et sur une identité visuelle très travaillée. S’y raconte, au creux de l’assiette, une société islandaise sclérosée par les préjugés.

Résumé des épisodes

Cette minisérie se compose de 6 épisodes qui seront diffusés sur une seule soirée, jeudi 23 avril 2026 à partir de 20:55.

20:55 • Épisode 1

En conditionnelle, Jonas peine à se réinsérer. Chef virtuose, il accepte un deal périlleux : diriger la cuisine d’un restaurant gastronomique et fermer les yeux sur le blanchiment d’argent auquel il sert de couverture...

21:45 • Épisode 2

Jonas est sollicité par Mary, la gérante, pour faire disparaître le corps de Heidmar, un passeur de drogue, quand Rosa, la fille de ce dernier, débarque.

22:35 • Épisode 3

Après s’être servi dans le coffre du restaurant pour régler une dette, Jonas doit renflouer la caisse pour ne pas être viré par Kristjan.

23:25 • Épisode 4

Après l’accident de Julia, l’assistante de cuisine, la police s’intéresse de plus près à Jonas et au restaurant.

00:15 • Épisode 5

Skuli, le nouveau compagnon de l’ex de Jonas, débusque des irrégularités dans la comptabilité du restaurant.

01:00 • Épisode 6

L’étau se resserre autour de Jonas alors que Kristjan menace de s’en prendre directement à sa famille.