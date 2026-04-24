"Robin", une nouvelle série en tournage pour TF1 avec Tom Leeb

Depuis le 9 avril dernier, une nouvelle série est en tournage pour TF1 : "Robin" avec Tom Leeb, Alice David, Jérémy Nadeau, Gérémy Crédeville et Kim Zakine.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un monde plus fracturé que jamais, les seigneurs ont changé de visage.

Ce sont désormais des arnaqueurs, des intouchables, des prédateurs en col blanc. Face à eux : une équipe de voleurs au grand cœur. Brillants, cabossés, ingérables. À chaque épisode : une injustice, une cible, un plan. Ils ne volent pas pour l’argent, mais pour réparer ce qui a été brisé.

"Robin", c’est le mythe de Robin des Bois réinventé aujourd’hui : une série d’aventures spectaculaire et engagée, où l’arnaque devient un acte de justice, et la solidarité, le dernier recours face à l’impunité.

Cette première saison de "Robin" se compose de 6 épisodes de 52 minutes qui sont actuellement en tournage à Paris et en région parisienne.

Avec : Tom Leeb (Robin), Alice David (Marianne), Jérémy Nadeau (Juan), Gérémy Crédeville (Tuc), Kim Zakine (Lubna), Barbara Probst (Palani), Valérie Karsenti (Madame), Vincent Elbaz (Meursault).