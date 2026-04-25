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Les résumés de "Ici tout commence" du 27 avril au 1er mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 209
Les résumés de "Ici tout commence" du 27 avril au 1er mai 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 avril au 1er mai 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 27 avril 2026 Épisode 1423

Dans tout ce brouillard, Constance voit clair. Avec Bakary, Coline prend des risques. Face à Denis, Anouk nie en bloc !

Mardi 28 avril 2026 Épisode 1424

Chez les Teyssier, l'heure est aux révélations. Avec Hector, Anouk se voile la face. Milan tend une main amicale à Bakary.

Mercredi 29 avril 2026 Épisode 1425

À L'institut, les liens familiaux se renforcent. Au comptoir de Jude, Enzo et Thelma sont pris à leur propre jeu. Tandis que Maya paye l'addition, Gaspard passe à la caisse...

Jeudi 30 avril 2026 Épisode 1426

Durant la finale, Charlène porte haut les couleurs de la famille Teyssier. Enzo prend une décision radicale. Alors qu'Anouk est troublée, Andréa se sent délaissée par sa famille...

Vendredi 1er mai 2026 Épisode 1427

Les Teyssier forment une famille soudée. Les Jourdain font front pour Andréa. La guéguerre entre Maya et Gaspard donne froid dans le dos.

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 11:31
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