"Alter Ego" : résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 27 avril 2026

Lundi 27 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "Alter Ego", une nouvelle série policière inédite avec Éric Cantona et Bruno Sanches.

L'histoire en quelques lignes...

Joseph Batista, flic taiseux et humaniste, est de retour à Marseille après trente ans d’une brillante carrière à Paris. Il a une bonne raison de revenir : il vient d’apprendre qu’il avait une fille (Lyna) et un petit fils qu’il n’a jamais vus. Lyna, devenue juge d’instruction, est bien décidée à lui faire payer son absence.

De son côté Samy Kaddourian, avocat brillant mais bordélique à la charge mentale XXL (il élève seul ses trois enfants), défend les suspects que Batista veut coffrer.

Ce pot de colle hypersensible et ce flic trop fier pour montrer ses émotions ne vont cesser de se croiser sur des affaires criminelles, chacun dans son camp, mais luttant tous les deux pour rendre la Justice. Ils vont se découvrir, se disputer, et peu à peu, s’adorer... jusqu'à constater qu’ils ont peut-être trouvé leur alter ego.

Résumé des épisodes

Cette première saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 5 & 6, derniers de cette première saison, seront diffusés lundi 27 avril 2026 sur TF1.

21:10 Épisode 5

Batista enquête sur le meurtre d'une employée du muséum d'histoire naturelle, qui s'avère être... la maîtresse de Pierre, le mari de sa fille, Lyna ! Les soupçons pèsent rapidement sur ce dernier, qui venait d'apprendre la grossesse de sa maitresse. Batista fait alors appel à Samy pour le défendre. Mais lorsque l'avocat réussit à prouver l'innocence de Pierre, c'est au tour de Lyna d'être soupçonnée. Samy et Batista n'ont que quelques heures pour prouver son innocence...

22:05 Épisode 6

Un directeur de club de plongée est retrouvé mort au large des calanques. Batista soupçonne rapidement le principal suspect, un ancien nageur olympique charismatique qui demande à Samy de le défendre. Mais au fil de l'affaire, Samy se retrouve en proie à un sérieux dilemme moral.

De son côté, Lyna se rapproche enfin de son père.