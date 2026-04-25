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"Meurtres au Paradis - Thérapies de couples" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 27 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 191
"Meurtres au Paradis - Thérapies de couples" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 27 avril 2026

Lundi 27 avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode de la 15ème saison de la série "Meurtres au paradis" dans laquelle, sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête cache son lot de surprises… et de dangers.

La saison 2 en quelques lignes...

Cette saison dans Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie affronte une vague de crimes aussi intrigants que dangereux.

Entre retrouvailles familiales explosives et révélations bouleversantes, l'inspecteur Mervin Wilson devra jongler entre ses sentiments et son devoir. 

Résumé des épisodes

Cette 15ème saison inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Le second épisode sera diffusé lundi 27 avril 2026 à 21:10 sur France 2.

Épisode 15x02  Thérapies de couples

Mervin enquête sur la mort par noyade d'une thérapeute de couples, tout en gérant les conséquences inattendues de ses retrouvailles avec son frère.

Avec : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher).

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 11:46
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