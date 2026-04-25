Les résumés de "Demain nous appartient" du 27 avril 1er mai 2026 sur TF1

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !
Lundi 27 avril 2026 • Épisode 2191
Ellie est investie dans un dilemme familial. Diego passe très vite à autre chose. Un duel de pâtissier oppose Karim et Arthur.
Mardi 28 avril 2026 • Épisode 2192
Noor ne parvient pas à pardonner sa mère. Maud regrette sa décision hâtive. Karim est obligé de mentir pour sa réputation.
Mercredi 29 avril 2026 • Épisode 2193
Samuel compte bien renouer avec son passé. Jean, un nouvel infirmier, a un effet magnétique sur ses collègues. Soizic et Bruno passent aux confessions.
Jeudi 30 avril 2026 • Épisode 2194
Samuel fait face à la concurrence. Leïla en apprend plus sur la vie de Soraya. Audrey accepte de prendre part à la nouvelle activité de Damien.
Vendredi 1er mai 2026 • Épisode 2195
Jean parvient à se faire inviter chez les Daunier. Le corps de Soraya parle à sa place. Une visite en prison renforce la culpabilité de Violette.