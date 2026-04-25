Les résumés de "Demain nous appartient" du 27 avril 1er mai 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 avril au 1er mai 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 27 avril 2026 • Épisode 2191

Ellie est investie dans un dilemme familial. Diego passe très vite à autre chose. Un duel de pâtissier oppose Karim et Arthur.

Mardi 28 avril 2026 • Épisode 2192

Noor ne parvient pas à pardonner sa mère. Maud regrette sa décision hâtive. Karim est obligé de mentir pour sa réputation.

Mercredi 29 avril 2026 • Épisode 2193

Samuel compte bien renouer avec son passé. Jean, un nouvel infirmier, a un effet magnétique sur ses collègues. Soizic et Bruno passent aux confessions.

Jeudi 30 avril 2026 • Épisode 2194

Samuel fait face à la concurrence. Leïla en apprend plus sur la vie de Soraya. Audrey accepte de prendre part à la nouvelle activité de Damien.

Vendredi 1er mai 2026 • Épisode 2195

Jean parvient à se faire inviter chez les Daunier. Le corps de Soraya parle à sa place. Une visite en prison renforce la culpabilité de Violette.