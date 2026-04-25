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Les résumés de "Demain nous appartient" du 27 avril 1er mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 172
Les résumés de "Demain nous appartient" du 27 avril 1er mai 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 avril au 1er mai 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 27 avril 2026 Épisode 2191

Ellie est investie dans un dilemme familial. Diego passe très vite à autre chose. Un duel de pâtissier oppose Karim et Arthur.

Mardi 28 avril 2026 Épisode 2192

Noor ne parvient pas à pardonner sa mère. Maud regrette sa décision hâtive. Karim est obligé de mentir pour sa réputation.

Mercredi 29 avril 2026 Épisode 2193

Samuel compte bien renouer avec son passé. Jean, un nouvel infirmier, a un effet magnétique sur ses collègues. Soizic et Bruno passent aux confessions.

Jeudi 30 avril 2026 Épisode 2194

Samuel fait face à la concurrence. Leïla en apprend plus sur la vie de Soraya. Audrey accepte de prendre part à la nouvelle activité de Damien.

Vendredi 1er mai 2026 Épisode 2195

Jean parvient à se faire inviter chez les Daunier. Le corps de Soraya parle à sa place. Une visite en prison renforce la culpabilité de Violette.

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 12:16
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