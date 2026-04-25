"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 avril au 1er mai 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 27 avril 2026 • Épisode 1909
Alors qu’Eve se démène pour réaliser son nouveau projet, Ludo n’est pas convaincu par le coup de cœur de Flore.
Mardi 28 avril 2026 • Épisodes 1910
Catherine prend une décision qui arrange les affaires d’Inès. De leur côté, Emma et Lucas réalisent qu’ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour sauver Nathalie.
Mercredi 29 avril 2026 • Épisode 1911
Tandis que Manu est embêté par la promesse qu’il a faite à Eve, Johanna met en garde Florent : il joue à un jeu dangereux.
Jeudi 30 avril 2026 • Épisode 1912
Alors qu’Eve se montre particulièrement bienveillante envers sa nouvelle élève, un élément inattendu relance l’enquête sur la mort d’Henri Beaulieu.
Vendredi 1er mai 2026 • Épisode 1913
Gary se lance dans une nouvelle aventure. De son côté Johanna semble vivre une belle histoire, mais a-t-elle vraiment tourné la page de son mariage ?