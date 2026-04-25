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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 avril au 1er mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 170
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 avril au 1er mai 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 27 avril au 1er mai 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 27 avril 2026Épisode 1909

Alors qu’Eve se démène pour réaliser son nouveau projet, Ludo n’est pas convaincu par le coup de cœur de Flore.

Mardi 28 avril 2026Épisodes 1910

Catherine prend une décision qui arrange les affaires d’Inès. De leur côté, Emma et Lucas réalisent qu’ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour sauver Nathalie.

Mercredi 29 avril 2026Épisode 1911

Tandis que Manu est embêté par la promesse qu’il a faite à Eve, Johanna met en garde Florent : il joue à un jeu dangereux.

Jeudi 30 avril 2026 Épisode 1912

Alors qu’Eve se montre particulièrement bienveillante envers sa nouvelle élève, un élément inattendu relance l’enquête sur la mort d’Henri Beaulieu.

Vendredi 1er mai 2026 Épisode 1913

Gary se lance dans une nouvelle aventure. De son côté Johanna semble vivre une belle histoire, mais a-t-elle vraiment tourné la page de son mariage ?

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 13:23
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