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"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 29 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 avril 2026 155
"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 29 avril 2026

Mercredi 29 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va ce passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les épisodes 5 & 6 seront diffusés mercredi 29 avril 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x05 Intimes convictions

Jo s'occupe d'un cas difficile impliquant une femme enceinte.

Blue et Jules prennent en charge un patient diabétique, tandis que Simone traite un patient qui lui fait une révélation surprenante.

21:55 Épisode 22x06 Moment de solitude

Le Grey-Sloan accueille les victimes d'un terrible accident de bus.

Teddy et Owen vivent des retrouvailles gênantes.

Pendant ce temps, Richard met la patience de Bailey à rude épreuve.

Dernière modification le lundi, 27 avril 2026 11:29
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