"Tropiques criminels - La digue", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 1er mai 2026

Vendredi 1er mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera le septième et avant-dernier épisode de la 6ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye : « La digue ».

La saison 6 en quelques lignes...

Ciblée par une vengeance, Mélissa vit une situation traumatisante dont elle peine à se défaire. Elle ne peut s’empêcher de rechercher le risque et l’adrénaline qu’elle a ressentis et plonge, malgré elle, dans les jeux d’argent. Cette addiction peut lui faire perdre beaucoup, de son futur mariage à sa maison.

À l’inverse, Gaëlle hérite d’une importante somme d’argent à la suite du décès de son père biologique caché. Les deux nouvelles ont l’effet d’un séisme, non sans conséquences sur ses habitudes de vie. Jusqu’à ce qu’elle mène l’enquête sur le comportement anormal de Mélissa.

Résumé des épisodes

Cette 6ème saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Vendredi 1er mai 2026, France 2 diffuse le septième.

Épisode 6x07 • La digue

La cousine d’Aurélien est retrouvée grièvement blessée dans sa bananeraie, par son fils. Son employé, lui, n’a pas survécu à l’agression.

L’enquête s’annonce délicate : Aurélien est personnellement touché, et Mélissa, encore éprouvée par sa récente fausse couche, reprend tout juste pied.

Etcheverry décide d’intégrer Thaïs à l’enquête pour prêter main-forte à Mélissa et Gaëlle.