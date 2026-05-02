"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 4 au 8 mai 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 4 mai 2026 • Épisode 1914
Alors que Nathalie espère encore trouver des réponses à ses questions, Janet est prête à faire un pas en direction de Jérémy.
Mardi 5 mai 2026 • Épisodes 1915
Tandis que Gary tente de gérer la paillote à sa manière, la vie de Jérémy s’apprête à basculer.
Mercredi 6 mai 2026 • Épisode 1916
Alors que l’enquête en cours ravive les tensions entre Claudine et Becker, Eve tient à impliquer Charles dans la vie de Toma.
Jeudi 7 mai 2026 • Épisode 1917
Boris ne comprend pas les réticences de Muriel envers Charles. Quant à Paloma, elle se met à douter : et si elle s’était trompée sur Jérémy ?
Vendredi 8 mai 2026 • Épisode 1918
Becker et Claudine voient ressurgir une vieille connaissance. De son côté, Florent commence à croire en l’innocence de sa cliente concernant le meurtre de Eliott.