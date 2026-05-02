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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 4 au 8 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 209
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 4 au 8 mai 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 4 au 8 mai mai 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 4 mai 2026Épisode 1914

Alors que Nathalie espère encore trouver des réponses à ses questions, Janet est prête à faire un pas en direction de Jérémy.

Mardi 5 mai 2026Épisodes 1915

Tandis que Gary tente de gérer la paillote à sa manière, la vie de Jérémy s’apprête à basculer.

Mercredi 6 mai 2026Épisode 1916

Alors que l’enquête en cours ravive les tensions entre Claudine et Becker, Eve tient à impliquer Charles dans la vie de Toma.

Jeudi 7 mai 2026 Épisode 1917

Boris ne comprend pas les réticences de Muriel envers Charles. Quant à Paloma, elle se met à douter : et si elle s’était trompée sur Jérémy ?

Vendredi 8 mai 2026 Épisode 1918

Becker et Claudine voient ressurgir une vieille connaissance. De son côté, Florent commence à croire en l’innocence de sa cliente concernant le meurtre de Eliott.

Dernière modification le samedi, 02 mai 2026 13:02
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