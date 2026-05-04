"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 6 mai 2026

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les épisodes 7 & 8 seront diffusés mercredi 6 mai 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x06 Un geste d'amour

Winston et Ben se battent pour sauver la vie de Jo.

Teddy apporte son soutien à Link.

Owen et Jules luttent pour sauver un jeune homme, tandis que Lucas noue un lien inattendu avec un patient.

21:55 Épisode 22x07 Un deuxième avis

Bailey et Owen unissent leurs forces pour sauver un patient atteint d'une tumeur.

Richard est confronté à un conflit intérieur, tandis que Jules lutte contre ses sentiments pour Winston.