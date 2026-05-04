"Enchaînés" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 mercredi 6 mai 2026 (vidéo)

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les trois premiers épisodes de la mini-série "Enchaînés" diffusée à l'occasion du 25ème anniversaire de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.

L'histoire...

Île Bourbon, 1806. L’habitation Bellevue est ravagée par un cyclone. Isaac, un jeune esclave, se voit contraint de reconstruire sa propre prison, tenue d’une main de fer par Charles Belevue, son maître… et son père.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite d'Alain Moreau, réalisée par Laure de Butler, se compose de six épisodes de 52 minutes qui seront diffusés sur deux soirées par France 2. Les trois premiers seront diffusés mercredi 6 mai 2026 à partir de 21:10.

À noter que la série est disponible en intégralité sur france.tv.

Épisode 1

Après un cyclone meurtrier qui a ravagé ses cultures, Charles Bellevue se bat pour éviter la ruine. Dans ces circonstances difficiles, son fils Henri qui revient toutjuste de ses études en France peine à retrouver sesmarques. Comme les autres esclaves, Isaac redoute d’être vendu. Mais un autre destin que celui de simple esclave s’offre à lui.

Épisode 2

La famille Bellevue est contrainte de vendre sa maison et d’emménager sur l’habitation, un déclassement que M. Bellevue vit comme une humiliation. Nommécommandeur, Isaac peine à assumer ce rôle quiconsiste à maintenir la discipline au nom du maître. Tristan, un esclave capturé après sa fuite, tente de rester en contact avec celle qui l’a aidé.

Épisode 3

En pleine sécheresse, Isaac fait creuser un puits pard’autres esclaves. Écrasé par son rôle de commandeur,il voit cette quête d’eau salvatrice comme une possiblerédemption. Charles résiste aux pressions de son voisin M. Dennemont mais la perfidie de ce dernier est sanségale. Tristan et Amélia s’avouent enfin leurs sentiments réciproques.

Avec : Olivier Gourmet (Charles Belevue), Enzo Rose (Isaac), Elsa Lepoivre (Constance Belevue), Baptiste Carrion-Weiss (Henri Belevue), Lula Cotton Frapier (Amélia Dennemont), Alséni Bathily (Tristan), Eric Caravaca (Georges-Marie Dennemont), Lolita Tergemina (Célestine), Francis Convert (Mr Roland), Jean Luc Trules (Ovide), Théa Burdin (Eglantine Belevue)...