"Polar Park" : mini-série avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix sur Arte jeudi 7 mai 2026

Dans le village réputé le plus froid de France, un écrivain en crise se retrouve embarqué sur les traces d’un serial killer à l’imagination retorse, aux côtés d’un gendarme un peu trop cartésien… Savoureux alliage entre thriller et comédie, une série en forme de jeu de piste enneigé à revoir sur Arte à partir du jeudi 7 mai 2026.

Avec Polar Park, le réalisateur Gérald Hustache-Mathieu redonne vie aux attachants héros de son film Poupoupidou (2011), duo mal assorti d’enquêteurs qu’incarnaient déjà à l’époque Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix.

Le passage à la série lui permet de déployer pleinement le style qui en faisait tout le sel, équilibre savant entre thriller et comédie de caractères. Situations hautes en couleur, humour décalé et doux frissons se mêlent dans un jeu de piste aussi plaisant pour l’œil que pour l’esprit, sur fond de paysages aux airs de grands espaces américains.

Au-delà des clins d’œil (on pense aux frères Coen ou à David Lynch), un univers poétique se met en place au fil des épisodes, entre atmosphère réfrigérée et chaleur humaine, peuplé de personnages fragiles qui cherchent leur place.

En écrivain paumé que l'aventure pousse dans ses retranchements intimes, et qui y renoue avec sa créativité, Jean-Paul Rouve trouve l’un de ses rôles les plus sensibles.

20:55 Épisode 1

David Rousseau, écrivain de romans policiers en panne d’inspiration, revient à Mouthe, un village du Jura où il a passé une partie de son enfance, réputé le plus froid de France. Un moine, le frère Giacomo, lui a promis de lui révéler un secret sur sa mère.

À son arrivée, David apprend que le moine en question est mort, tandis que des événements étranges viennent troubler le quotidien glacé du village : la découverte d’une oreille humaine, puis celle d’un cadavre imitant un autoportrait de Van Gogh.

Au désespoir du gendarme local, l’adjudant Louvetot, David s’immisce dans l’enquête en échafaudant des hypothèses dignes de ses romans. Un serial killer se cacherait-il… à Mouthe ?

21:45 Épisode 2

Troublé par les indices recueillis sur ses origines, David est décidé à rester à Mouthe. D’autant qu’une nouvelle scène de crime reproduisant un tableau célèbre a été découverte… Mais l’adjudant Louvetot, sourd à ses intuitions, lui ordonne de ne plus entraver l’enquête.

David trouve une meilleure alliée en la personne de Nicki, la chanteuse du bar Les Flocons, d’emblée séduite par sa fantaisie. Leurs soupçons se portent sur le bibliothécaire du village, un jeune homme au comportement obsessionnel, féru d’histoire de l’art. L’assassin frappe une nouvelle fois.

22:40 Épisode 3

Louvetot commence à croire que les hypothèses de David ne sont pas si farfelues. Il suit à son tour la piste de la médiathèque, qui le conduit, comme David, jusqu’au monastère. Mais leur suspect s’avère innocent et Louvetot se voit retirer l’enquête. C’est alors que le tueur prend contact avec lui…

Pendant ce temps, Aurélie Poulidor, la professeure de français qui admire tant David Rousseau, récolte les derniers travaux d’écriture de ses élèves. L’un d’eux est particulièrement saisissant.

Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi 14 mai 2026 à partir de 20:55 sur Arte.