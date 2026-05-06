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"Tropiques criminels - Corps de garde", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 8 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 197
"Tropiques criminels - Corps de garde", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 8 mai 2026

Vendredi 8 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera le huitième et dernier épisode de la 6ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye : « Corps de garde ».

La saison 6 en quelques lignes...

Ciblée par une vengeance, Mélissa vit une situation traumatisante dont elle peine à se défaire. Elle ne peut s’empêcher de rechercher le risque et l’adrénaline qu’elle a ressentis et plonge, malgré elle, dans les jeux d’argent. Cette addiction peut lui faire perdre beaucoup, de son futur mariage à sa maison.

À l’inverse, Gaëlle hérite d’une importante somme d’argent à la suite du décès de son père biologique caché. Les deux nouvelles ont l’effet d’un séisme, non sans conséquences sur ses habitudes de vie. Jusqu’à ce qu’elle mène l’enquête sur le comportement anormal de Mélissa.

Résumé des épisodes

Cette 6ème saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Vendredi 8 mai 2026, France 2 diffuse le dernier épisode de la saison.

Épisode 6x08 Corps de garde

Arnaud quitte brusquement la maison de Mélissa.

Jason, quant à lui, refuse de parler à Gaëlle depuis la nuit qu’ils ont passée ensemble.

Au même moment, le corps sans vie d’un membre d’une équipe de yole est retrouvé sur une plage.

Mélissa et Gaëlle ont fort à faire, tant sur le plan personnel que professionnel. Elles découvrent progressivement le trafic de lambis et le passif toxique de la victime.

Dernière modification le mercredi, 06 mai 2026 10:52
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