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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 202
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 mai 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 18 au 22 mai 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 18 mai 2026Épisode 1924

Tandis qu’un nouveau témoignage vient sceller le sort de Jérémy, Pablo commence à voir Salomé autrement.

Mardi 19 mai 2026Épisodes 1925

Alors que Morvan fait une proposition à Margot, la chance semble sourire aux Perrot.

Mercredi 20 mai 2026Épisode 1926

Sabine voit d’anciens souvenirs ressurgir. De son côté, Pablo se confie à Alexis.

Jeudi 21 mai 2026 Épisode 1927

Salomé présente Clara à ses amis. Quant à Claudine et Becker, l’heure de la vérité a sonné.

Vendredi 22 mai 2026 Épisode 1928

Alors qu’Inès montre un tout nouveau visage, Claudine et Becker décident de s’unir pour réparer leurs erreurs.

Dernière modification le samedi, 16 mai 2026 14:46
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