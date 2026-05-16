"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 mai 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 18 mai 2026 • Épisode 1924
Tandis qu’un nouveau témoignage vient sceller le sort de Jérémy, Pablo commence à voir Salomé autrement.
Mardi 19 mai 2026 • Épisodes 1925
Alors que Morvan fait une proposition à Margot, la chance semble sourire aux Perrot.
Mercredi 20 mai 2026 • Épisode 1926
Sabine voit d’anciens souvenirs ressurgir. De son côté, Pablo se confie à Alexis.
Jeudi 21 mai 2026 • Épisode 1927
Salomé présente Clara à ses amis. Quant à Claudine et Becker, l’heure de la vérité a sonné.
Vendredi 22 mai 2026 • Épisode 1928
Alors qu’Inès montre un tout nouveau visage, Claudine et Becker décident de s’unir pour réparer leurs erreurs.