Les résumés de "Plus belle la vie" du 25 au 29 mai 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 mai 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 25 mai 2026 • Épisode 590

Zoé et ses amis mettent tout en œuvre pour parvenir à leurs fins, mais doivent affronter différents périls et des adversaires cruels. Il leur faudra de la ressource pour remporter la mise... et que l'amour triomphe.

Mardi 26 mai 2026 • Épisode 591

L'heure de vérité a sonné pour Zoé, qui est bien décidée à mettre la main sur le coupable. Pendant les répétitions, Baptiste reçoit une visite surprenante. À l'approche des vacances, Apolline angoisse et s'en confie à Steve.

Mercredi 27 mai 2026 • Épisode 592

Un événement inattendu vient perturber l'équilibre familial des Marci. À la résidence Massalia, Zoé prend son courage à deux mains et avoue une sombre vérité à ses amis. De son côté, Laura encourage Éric à prendre les devants.

Jeudi 28 mai 2026 • Épisode 593

Après une nouvelle bouleversante, Baptiste a le moral à zéro. Pour Zoé et ses amis, l'heure est au partage. Chagrinée, Lucie trouve un soutien précieux auprès de Noémie, toujours de bon conseil.

Vendredi 29 mai 2026 • Épisode 594

Plein de remords, Baptiste tente de se faire pardonner. Sous le charme, Laura fait tout pour plaire, quitte à se mettre la pression. En parallèle, Lucie reçoit des messages qui la mettent dans une situation délicate.