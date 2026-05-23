recherche
Séries

Les résumés de "Plus belle la vie" du 25 au 29 mai 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 23 mai 2026 256
Les résumés de "Plus belle la vie" du 25 au 29 mai 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 mai 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 25 mai 2026 Épisode 590

Zoé et ses amis mettent tout en œuvre pour parvenir à leurs fins, mais doivent affronter différents périls et des adversaires cruels. Il leur faudra de la ressource pour remporter la mise... et que l'amour triomphe.

Mardi 26 mai 2026 Épisode 591

L'heure de vérité a sonné pour Zoé, qui est bien décidée à mettre la main sur le coupable. Pendant les répétitions, Baptiste reçoit une visite surprenante. À l'approche des vacances, Apolline angoisse et s'en confie à Steve.

Mercredi 27 mai 2026 Épisode 592

Un événement inattendu vient perturber l'équilibre familial des Marci. À la résidence Massalia, Zoé prend son courage à deux mains et avoue une sombre vérité à ses amis. De son côté, Laura encourage Éric à prendre les devants.

Jeudi 28 mai 2026 Épisode 593

Après une nouvelle bouleversante, Baptiste a le moral à zéro. Pour Zoé et ses amis, l'heure est au partage. Chagrinée, Lucie trouve un soutien précieux auprès de Noémie, toujours de bon conseil.

Vendredi 29 mai 2026 Épisode 594

Plein de remords, Baptiste tente de se faire pardonner. Sous le charme, Laura fait tout pour plaire, quitte à se mettre la pression. En parallèle, Lucie reçoit des messages qui la mettent dans une situation délicate.

Dernière modification le samedi, 23 mai 2026 09:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Boualem Sansal invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dimanche 24 mai 2026 sur TF1 (vidéo)

Boualem Sansal invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dimanche 24 mai 2026 sur TF1 (vidéo)

23 mai 2026 - 11:37

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 25 au 29 mai 2026 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 25 au 29 mai 2026 sur TF1

23 mai 2026 - 10:36

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 23 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 23 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé…

22 mai 2026 - 18:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...