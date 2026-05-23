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Les résumés de "Ici tout commence" du 25 au 29 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 23 mai 2026 256
Les résumés de "Ici tout commence" du 25 au 29 mai 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 mai 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 25 mai 2026 Épisode 1443

Dos au mur, Lionel peut compter sur le Chef Péniac. Loup est aux petits soins pour Joséphine. Ismaël se montre très présent pour Bianca.

Mardi 26 mai 2026 Épisode 1444

Olivia, inquiète, voit Lionel s'éloigner de ses convictions. Avec Noé, Bérénice se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Léonard met en place un stratagème fou pour Bianca.

Mercredi 27 mai 2026 Épisode 1445

Lionel tourne le dos à tout ce qu'il connait. Constance et Carla sont prêtes à tout pour retenir Noé. Auprès de sa marraine, Tom ment sur son identité.

Jeudi 28 mai 2026 Épisode 1446

Avec le Chef Péniac, Fleur se méfie. À l'Hôtel Jourdain, Coline joue à Cupidon. Face aux mensonges de Tom, Solal et Jasmine enfoncent le clou.

Vendredi 29 mai 2026 Épisode 1447

Le Chef Péniac part à la chasse aux sorcières. À l'Hôtel Jourdain, Coline s'emballe... pour pas grand-chose. Dos au mur, Tom doit choisir : mentir ou assumer.

Dernière modification le samedi, 23 mai 2026 10:39
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