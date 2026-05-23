"L'été 36", résumé des épisodes diffusés sur TF1 lundi 25 mai 2026 (vidéo)

Lundi 25 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de "L'été 36". Entre secrets de famille, histoires d’amour et rivalités, la série mêle suspense policier et fresque historique, tout en mettant en avant des héroïnes confrontées aux grands changements de leur époque.

L'histoire en quelques lignes...

Été 1936, Nice. Effarée, la bourgeoisie en villégiature, habituée à la Côte d’Azur et à ses privilèges raffinés, voit débouler de nouveaux vacanciers, profitant des premiers congés payés.

Dans cette effervescence où deux mondes se côtoient sans chercher à se comprendre, quatre femmes de milieux différents vont se retrouver mêlées à un meurtre dans le très chic hôtel Riviera.

Un crime qui va bouleverser leur vie de famille, amoureuse et professionnelle.

Résumé des épisodes

Cette série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 3 & 4 seront diffusés sur TF1 lundi 25 mai 2026 à partir de 21:10.

Épisode 3

Édouard Ackerman se livre à la police pour le meurtre du procureur Jacquart, mais tout le monde doute de sa culpabilité, surtout sa fille Angèle.

Au Riviera, la tension monte : Giulia ment sous la menace de Delaunay, et Léonie découvre qu'Édouard a un solide alibi car il aidait des Juifs à quitter l'Europe, menacée par la montée du nazisme.

C'est dans ce contexte que la soirée de gala du Riviera tourne au cauchemar : Jean s'en prend à Delaunay devant tout le monde, Blanche tombe sur des documents prouvant que son grand amour, Adrien, était un antisémite notoire... Et Edgar, le directeur de l'hôtel, est retrouvé mort dans son bureau...

Épisode 4

Le meurtre d'Edgar Girault plonge un peu plus le Riviera dans le chaos.

Giulia, suspectée par Raven, est sauvée de justesse par Joseph Neuville, le charmant fils du propriétaire de l'hôtel nouvellement arrivé. Mais Raoul Delaunay continue de la faire chanter afin d'obtenir un carnet compromettant.

Marthe Pontavice-Caron de son côté témoigne contre son gendre ouvrier. Pour elle, Jean Berthier avait un mobile : il venait d'apprendre que Louis n'était pas son fils biologique.

Blanche est libérée. Mais la tension s'accroît lors du bal populaire, où Eugénie voit son mari emmené par la police. Pour Léonie, la soirée tourne au cauchemar.

Avec : Julie de Bona (Blanche Akermann), Sofia Essaïdi (Eugénie Berthier), Nolwenn Leroy (Giulia Vincent), Constance Gay (Léonie Morel), Miou-Miou (Marthe Pontavice-Caron), François-Xavier Demaison (Alphonse Raven), Pascal Elbé (Raoul Delaunay), Sam Karmann (Henri Pontavice-Caron), Simon Ehrlacher (Jean Berthier), Assaad Bouab (Joseph Neuville), Arnaud Binard (Adrien Jacquart), Clément Aubert (Edouard Ackerman), Camille Japy (Anne-Marie Meunier-Dauphin), Constance Dollé (Madeleine), Antoine Simony (Gabriel Berthier), Victoria Eber (Angèle Ackerman), Patrick Ridremont (Edgar Girault), Jean-Baptiste Blanc (Louis Berthier), Ken Eind (Félix), Salomé Richard (Odette), Gabrielle Bazin (Suzanne), Nicolas Sacroug (Monsieur Goldstein), Pierre Nisse (Frédéric Goiran).