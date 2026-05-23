"Meurtres au Paradis - Acte final" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 25 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode de la 15ème saison de la série "Meurtres au paradis" dans laquelle, sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête cache son lot de surprises… et de dangers.

La saison 2 en quelques lignes...

Cette saison dans Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie affronte une vague de crimes aussi intrigants que dangereux.

Entre retrouvailles familiales explosives et révélations bouleversantes, l'inspecteur Mervin Wilson devra jongler entre ses sentiments et son devoir.

Résumé des épisodes

Cette 15ème saison inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Le cinquième épisode sera diffusé lundi 25 mai 2026 à 21:10 sur France 2.

Épisode 15x05 • Acte final

Une troupe de théâtre itinérante s'installe à Sainte-Marie pour la dernière représentation de "La Tempête", de William Shakespeare, mais la soirée vire au drame lorsque l'un des acteurs principaux s'écroule sur scène.

L'analyse révèle la présence d'une dose mortelle de cyanure dans la bouteille à laquelle il a bu avant de mourir. Pourtant, deux autres comédiens ont bu dans la même bouteille, sans ressentir le moindre effet.

Le mystère est entier : comment expliquer que seul la victime ait été mortellement touchée ?...

Avec : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher).