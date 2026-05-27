"Haute saison", résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 29 mai 2026

Vendredi 29 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de "Haute saison" qui fait son retour sous forme de série, avec une première saison composée de 6 épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

L’été s’annonce brûlant à Biarritz !

Le capitaine Alex Cerutti, flic à la PJ parisienne et ancien GO au Club Med, débarque en renfort pour la haute saison. La mer est bleue, le sable est chaud, pourtant ce ne sont pas des vacances. Chaque été, les crimes se multiplient par dix, transformant la Côte basque, ses paysages et son patrimoine, en vaste terrain d’enquête.

Aux côtés de Lisa, Pascal, Mélusine et Timothée, une équipe venue d’un peu partout en France cohabite dans un club de vacances, Alex va devoir résoudre des affaires inédites : un parapente saboté, un nudiste étranglé, quand ce ne sont pas des joueurs de pétanque suspects… Que ce soit la journée sur le terrain ou le soir au barbecue, pas une seconde de répit pour cette brigade hétéroclite mais complémentaire. La beauté des paysages du Pays basque n'est pas qu'une carte postale.

Mais, pour Cerutti, l’enjeu est aussi personnel : retrouver son jeune frère disparu, vivant si possible, quitte à enfreindre les procédures. Une mission qui se complique avec l’arrivée d’un nouveau juge d’instruction bien décidé à faire régner l’ordre. Entre eux deux, tous les coups sont permis — d’autant plus qu’ils se connaissent depuis plus de vingt ans...

Résumé des épisodes

Cette première saison se compose de 6 épisodes. Les deux premiers seront diffusés vendredi 29 mai 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 1 • Camping fatal

Les juilletistes sont arrivés en masse. La haute saison a bel et bien démarré.

Le capitaine Alex Cerutti et son équipe, venus des quatre coins de la France en renfort policier pour les vacances, sont sur le pont. Et ça démarre fort pour Alex, ancien G.O du Club Med devenu enquêteur à la Crim’ de Paris : on l’appelle pour une rixe au camping local. Seulement, la bataille pour l’emplacement vue mer a visiblement mal tourné. Un des campeurs est resté sur le carreau. Raide mort. Sur le carreau, c’est le cas de le dire : l’arme du crime est une boule de pétanque.

Une enquête qui pointe et qui tire sous la surveillance d’un nouveau juge d’instruction… qui n’arrive pas là par hasard.

Épisode 2 • La vérité nue

Patxi Calderon, gérant d’un restaurant en bord de mer, est retrouvé mort, étranglé sur le chemin côtier, une paire de jumelles à la main. Dépêchés sur place, le capitaine Alex Cerutti et son équipe en déduisent rapidement qu’il observait la plage des nudistes en contrebas. Pourtant, Patxi n’avait pas le profil d’un voyeur. Au contraire, il menait un bras de fer depuis plusieurs mois avec une association de naturistes pour faire fermer leur plage, qui nuisait à son commerce. Ce conflit pourrait-il avoir un lien avec son meurtre ?

Tandis que l’affaire s’intensifie, Alex essaye de remonter la piste de son frère, sans éveiller les soupçons du juge.

Avec : Vinnie Dargaud (Alex Cerutti), Joséphine Draï (Lisa), Jean-François Cayrey (Pascal), Paul Scarfoglio (Timothé), Lily Nambininsoa (Mélusine), Cécile Rebboah (Commissaire Echeberria), Lohi Coffinot (Jules) et Antoine Duléry (Marc Delcourt).