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La saga événement "Zodiaque" de retour sur TF1 avec Francis Huster à partir du 18 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 222
La saga événement "Zodiaque" de retour sur TF1 avec Francis Huster à partir du 18 juin 2026

22 ans après sa diffusion, la saga événement "Zodiaque" fera son grand retour sur TF1 jeudi 18 juin 2026 à 21:10 avec une seconde saison inédite composée de six épisodes de 52 minutes.

L'histoire en quelques lignes...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Résumé des épisodes

Les deux premiers épisodes de cette seconde saison seront diffusés jeudi 18 juin 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

Épisode 1

Garance Lombardi, célèbre avocate, revient dans la famille de son ex, Vincent Escoffier, à l'occasion du mariage du neveu de celui-ci, Adrien. Mais alors que les tensions passées ressurgissent, la fiancée d'Adrien, Juliette, est retrouvée assassinée. Très vite, Garance comprend que ce meurtre porte la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a disparu il y a vingt ans...

Épisode 2

Tandis que Garance échappe aux griffes d'Eliott, la révélation de la véritable identité de Stella fait l'effet d'une bombe dans la famille Escoffier. Alors que l'enterrement de Juliette se prépare, Théo est kidnappé. Le capitaine Keller, qui a traqué le Zodiaque il y a vingt ans, reprend du service et tente de comprendre les secrets de la famille Lombardi.

Avec : Francis Huster (Keller), Erika Sainte (Garance Lombardi), Philypa Phoenix (Nadia Roman), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier), Marie Christine Barrault (Hélène Escoffier), Zoï Severin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Youcef Agal (Simon), Simon Rérolle (Mathieu Lefur), Blandine Papillon (Audrey Escoffier), Nicolas Mailho (Eliott Rocca), Nicolas Grandhomme (Paul Lefur), Emmie Poinsot (Juliette Lefur), Laoni Lotthé (Romane), Lisa Coletti (Mathilde (la couturière)), Vincent Pasdermadjian (Rémi Delcourt), Yanisse Mahmoudi (Emplyé de sécurité de Vincent), Léonie Garcia (Emplyée Palais de Justice), Jean-Jacques Rouvière (Le Prêtre).

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