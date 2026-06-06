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Les résumés de "Plus belle la vie" du 8 au 12 juin 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 juin 2026 186
Les résumés de "Plus belle la vie" du 8 au 12 juin 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 juin 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 8 juin 2026 Épisode 600

Au Mistral, les dernières décisions de Baptiste inquiètent son entourage. Alors que Barbara et Louis font face à un problème épineux, Aya et Jules se laissent emporter par leur goût du risque.

Mardi 9 juin 2026 Épisode 601

Les émotions de chacun s'invitent au milieu des répétitions de la pièce du Mistral. Avec Barbara, Louis décide de jouer cartes sur table. De son côté, Laura entraîne un proche dans une nouvelle mission.

Mercredi 10 juin 2026 Épisode 602

Au commissariat, les policiers dénouent progressivement le fil qui mène au responsable d'un événement tragique. Inquiète au sujet de Lucie, Noémie interroge son entourage. En parallèle, Laura et Éric n'ont plus que 24h pour boucler leur enquête.

Jeudi 11 juin 2026 Épisode 603

Les policiers remontent la piste d'un intermédiaire décisif pour mettre la main sur le coupable. Pendant ce temps, Lucie trouve un moyen de garder ses secrets. Les derniers événements forcent Ariane à se confier.

Vendredi 12 juin 2026 Épisode 604

Dans l'enquête, de nombreux éléments convergent vers un suspect, mais il manque la preuve déterminante pour l'arrêter. Pour Ariane, Djawad et Harry, l'heure est venue de passer une nouvelle étape.

Dernière modification le samedi, 06 juin 2026 10:30
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