Quatre épisodes de "Meurtres au paradis" redifusés sur France 2 lundi 8 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir quatre épisodes de la série "Meurtres au paradis". Voici les résumés de ces épisodes.

Meurtres mystérieux et intrigues déroutantes pour cette série policière sous ambiance tropicale.

21:10 Épisode 11x07 Dans le noir

Trenton Isaac, alias "Infamous T", est un artiste particulièrement prometteur de la scène reggae-rap, qui s'apprête à donner un concert devant le représentant d'un important label musical. Alors que la balance du son est en cours et que c'est au tour de Deshawn, qui assure la première partie, de répéter, une silhouette apparaît dans les coulisses, plonge la scène dans le noir et tire un coup de feu. Lorsque les lumières se rallument, le corps de Trenton est découvert, une balle en plein milieu du front...

22:10 Épisode 11x08 Échec à la dame

Julius Rotfeld, un ancien champion russe d'échecs retiré du circuit depuis plus de trente ans, fait son grand retour. Mais au cours de sa première partie, il s'écroule, victime d'un arrêt cardiaque qui s'avère être provoqué par un empoisonnement. La veille du meurtre, il avait fait des confidences à une journaliste, Maggie Harper, sur les véritables raisons de son absence. Quelqu'un avait-il des raisons de vouloir le faire taire au moment même où il revenait sur le devant de la scène ? Neville Parker est chargé de l'enquête...

23:10 Épisode 15x06 Pris à son propre piège

Mervin se rend à Antigua pour retrouver son frère Solomon. Alors qu'il le suit jusqu'à une cabane isolée, il découvre le corps sans vie d'un homme, mais est aussitôt assommé et ligoté à une chaise. À son réveil, il se retrouve face à Solomon, qui jure n'avoir aucun lien avec le meurtre. La situation se complique lorsqu'un autre homme fait irruption et que chacun accuse l'autre. Toujours retenu prisonnier, Mervin doit démêler le vrai du faux pour comprendre ce qui s'est réellement passé...

00:10 Épisode 11x05 Addiction

Ayana, une jeune chanteuse de pop music à succès, qui suivait une cure de désintoxication pour son addiction à la drogue, meurt d'un choc anaphylactique après avoir ingéré de l'aspirine, substance à laquelle elle était visiblement violemment allergique. Tout le monde accuse Darlene, l'aide-soignante, de la lui avoir donnée par erreur. Mais les apparences ne sont-elles pas trompeuses ? Une enquête circonstanciée s'impose...