Les résumés de "Plus belle la vie" du 15 au 19 juin 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 juin 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 15 juin 2026 • Épisode 605

C'est le jour "J" : tout le Mistral est en ébullition à l'approche de la représentation théâtrale. Pendant ce temps, Idriss et Stanislas orchestrent une mystérieuse opération pour boucler l'affaire en cours.

Mardi 16 juin 2026 • Épisode 606

Face à une situation inquiétante, Noémie décide de mener son enquête, accompagnée d'un allié de taille. Au Mistral, les événements de la veille viennent bouleverser les plans d'Emma et de Baptiste.

Mercredi 17 juin 2026 • Épisode 607

Pour confirmer ses soupçons, Noémie tente de mettre au point un stratagème. Jalouse, Laura s'inquiète pour sa nouvelle idylle. Suite à leurs mésaventures, Baptiste et Emma, eux, font le point.

Jeudi 18 juin 2026 • Épisode 608

Après une découverte choc, Noémie est déterminée à faire tomber le coupable. La préparation physique concoctée par Arthur réserve bien des surprises à Yolande et Jennifer. Piquée au vif, Laura prend une décision inattendue.

Vendredi 19 juin 2026 • Épisode 609

Au commissariat, l'absence de preuve fragilise les hypothèses en cours. Pendant ce temps, à la suite d'une folle nuit, Barbara est en proie aux doutes. De son côté, Jules découvre une nouvelle facette d'Aya.