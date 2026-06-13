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Les résumés de "Ici tout commence" du 15 au 19 juin 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 249
Les résumés de "Ici tout commence" du 15 au 19 juin 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 juin 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 15 juin 2026 Épisode 1458

Face à ses détracteurs, Rose est forcée de faire ses preuves. Avec les deuxième année, Alice pose un défi inédit... Quand il s'agit de Fleur, Lionel met les bouchées doubles.

Mardi 16 juin 2026 Épisode 1459

Prête à tout donner pour les examens, Rose se met en danger. Loup et Joséphine organisent les révisions des première année. Au cours d'Alice, Thelma ne sait plus sur quel pied danser.

Mercredi 17 juin 2026 Épisode 1460

La pression monte d'un cran pour Rose quand Anne-Sophie Pic arrive à L'institut. Pour Fleur, Lionel affronte tous les obstacles. Entre Joséphine et Loup, Bianca tient la chandelle...

Jeudi 18 juin 2026 Épisode 1461

En pleine épreuve, Coline, Ferdinand et Rose sont à couteaux tirés. En cuisine, Bakary peine à se faire entendre... Enfin unis, Tom et Julia règlent leurs comptes.

Vendredi 19 juin 2026 Épisode 1462

À L'institut, Rose trouve le soutien inattendu de Clotilde. Aux examens, Léonard nage à contre-courant ! Tom et Julia trouvent un terrain d'entente...

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 13:00
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