"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 juin 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 15 juin 2026 • Épisode 1944
Serignan ne recule devant rien pour chasser les Perrot de chez eux. Quant à Eve, elle compte bien empêcher Muriel et Boris de remplacer Eliott.
Mardi 16 juin 2026 • Épisodes 1945
Tandis que Clémence lutte contre elle-même, le plan d’Eve est mis à exécution : il n’y a plus de retour en arrière possible.
Mercredi 17 juin 2026 • Épisode 1946
Alors que Muriel tente de négocier la paix avec Catherine, Elisabeth réalise qu’Alain lui ment.
Jeudi 18 uin 2026 • Épisode 1947
Johanna ruse pour combattre Serignan. Quant à Manu, il a l’impression qu’Eve lui cache quelque-chose.
Vendredi 19 juin 2026 • Épisode 1948
Yann espère toujours un apaisement avec Johanna. De son côté, Gary aimerait pouvoir aider les Perrot.