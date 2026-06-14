"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 juin 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 15 au 19 juin 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 15 juin 2026 • Épisode 1944

Serignan ne recule devant rien pour chasser les Perrot de chez eux. Quant à Eve, elle compte bien empêcher Muriel et Boris de remplacer Eliott.

Mardi 16 juin 2026 • Épisodes 1945

Tandis que Clémence lutte contre elle-même, le plan d’Eve est mis à exécution : il n’y a plus de retour en arrière possible.

Mercredi 17 juin 2026 • Épisode 1946

Alors que Muriel tente de négocier la paix avec Catherine, Elisabeth réalise qu’Alain lui ment.

Jeudi 18 uin 2026 • Épisode 1947

Johanna ruse pour combattre Serignan. Quant à Manu, il a l’impression qu’Eve lui cache quelque-chose.

Vendredi 19 juin 2026 • Épisode 1948

Yann espère toujours un apaisement avec Johanna. De son côté, Gary aimerait pouvoir aider les Perrot.