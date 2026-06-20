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Les résumés de "Demain nous appartient" du 22 au 26 juin 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 284
Les résumés de "Demain nous appartient" du 22 au 26 juin 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 22 juin 2026 Épisode 2231

Victor dévoile la face cachée d'Arthur. Kevin se montre particulièrement ingénieux pour son oral du bac. Les Delcourt attendent avec impatience le retour de quelqu'un...

Mardi 23 juin 2026 Épisode 2232

Lou est au centre des convoitises... Au grand malheur de Diane, Marceau est pistonné par Violette. Diego est presque prêt à aller de l'avant.

Mercredi 24 juin 2026 Épisode 2233

Les anciennes fréquentations de Victor jouent en sa défaveur. Sofia fait l'unanimité, mais l'unanimité ne la convainc pas... Christelle trouve un moyen de se venger de Soizic.

Jeudi 25 juin 2026 Épisode 2234

Karim balance entre cœur et raison. Un cours de danse part en règlement de compte. Mona est prête à tout pour sa cuisine !

Vendredi 26 juin 2026 Épisode 2235

Lou refuse d'abandonner Victor, déterminée à le soutenir malgré les obstacles. Son engagement envers lui témoigne d'une loyauté à toute épreuve. Leur relation traverse une épreuve qui pourrait tout changer entre eux.

Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 14:05
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