"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 22 juin 2026 • Épisode 1949
Tandis que les lycéens se mobilisent pour soutenir Salomé, la soirée de Claire tourne au cauchemar.
Mardi 23 juin 2026 • Épisodes 1950
Un drame fait réaliser à Eve qu’elle est allée trop loin. Quant à Yann, malgré le soutien d’Hugo est-il prêt à tourner la page de son histoire avec Johanna ?
Mercredi 24 juin 2026 • Épisode 1951
Alors qu’il s’apprête à découcher à nouveau, Elisabeth demande à Bernier de suivre Alain. De son côté, Manu comprend qu’il n’avait pas pris la mesure de la douleur d’Eve.
Jeudi 25 juin 2026 • Épisode 1952
Alors qu’Elisabeth prend une grave décision, Marc se voit offrir un scoop en or.
Vendredi 26 juin 2026 • Épisode 1953
Le cauchemar de Charles recommence. Quant à Clémence, elle se sent prête à reprendre le travail, ce qui inquiète Alain.