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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 juin 2026 243
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 22 au 26 juin 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 22 juin 2026 Épisode 1949

Tandis que les lycéens se mobilisent pour soutenir Salomé, la soirée de Claire tourne au cauchemar.

Mardi 23 juin 2026Épisodes 1950

Un drame fait réaliser à Eve qu’elle est allée trop loin. Quant à Yann, malgré le soutien d’Hugo est-il prêt à tourner la page de son histoire avec Johanna ?

Mercredi 24 juin 2026Épisode 1951

Alors qu’il s’apprête à découcher à nouveau, Elisabeth demande à Bernier de suivre Alain. De son côté, Manu comprend qu’il n’avait pas pris la mesure de la douleur d’Eve.

Jeudi 25 juin 2026 Épisode 1952

Alors qu’Elisabeth prend une grave décision, Marc se voit offrir un scoop en or.

Vendredi 26 juin 2026 • Épisode 1953

Le cauchemar de Charles recommence. Quant à Clémence, elle se sent prête à reprendre le travail, ce qui inquiète Alain.

Dernière modification le dimanche, 21 juin 2026 10:32
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