recherche
Séries

"Good American Family" mercredi 24 juin 2026 sur TF1, résumé des derniers épisodes

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 22 juin 2026 268
"Good American Family" mercredi 24 juin 2026 sur TF1, résumé des derniers épisodes

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 21:10, TF1 diffusera les quatre derniers épisodes de "Good American Family", une mini-série inédite avec Ellen Pompeo.

L'histoire en quelques lignes...

Un couple américain adopte Natalia, une petite fille ukrainienne atteinte d'une forme rare de nanisme. Mais au fil du temps, les parents commencent à douter de son âge réel et de son identité. Convaincus qu'elle pourrait être une adulte se faisant passer pour une enfant, ils s'engagent dans une spirale de méfiance, de conflits familiaux et de batailles judiciaires.

Racontée à travers plusieurs points de vue, la série brouille les certitudes du spectateur et explore les thèmes de la vérité, du traumatisme, des préjugés et de l'adoption.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de huit épisodes. Les quatre derniers seront diffusés sur TF1 mercredi 24 juin 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1x05 Ça fait trop mal

Natalia se retrouve livrée à elle-même. Elle fait alors face à une nouvelle situation, tout en ayant conscience de la façon dont le monde la perçoit.

Épisode 1x06  Pas aujourd'hui, Satan

Natalia s'interroge : peut-elle accorder sa confiance à un groupe d'alliés inattendu ? Alors que des questions sur son passé surgissent, de douloureux souvenirs sont dévoilés.

Épisode 1x07 Si l'histoire est assez bien racontée

Les Barnett pensent avoir pris leurs distances avec Natalia. Pourtant, le détective Drysdale se saisit de son affaire...

Épisode 1x08 Elle est coupable

Natalia et les Barnett s'affrontent devant le tribunal, aux yeux de tous...

 

Dernière modification le lundi, 22 juin 2026 09:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Coupe du Monde : Suisse / Canada en direct sur M6 mercredi 24 juin 2026

Coupe du Monde : Suisse / Canada en direct sur M6 mercredi 24 juin 2026

22 juin 2026 - 11:27

Sur le même thème..

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026 sur France 3

21 juin 2026 - 10:30

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 21 juin 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 juin …

21 juin 2026 - 11:23 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...