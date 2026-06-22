"Good American Family" mercredi 24 juin 2026 sur TF1, résumé des derniers épisodes

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 21:10, TF1 diffusera les quatre derniers épisodes de "Good American Family", une mini-série inédite avec Ellen Pompeo.

L'histoire en quelques lignes...

Un couple américain adopte Natalia, une petite fille ukrainienne atteinte d'une forme rare de nanisme. Mais au fil du temps, les parents commencent à douter de son âge réel et de son identité. Convaincus qu'elle pourrait être une adulte se faisant passer pour une enfant, ils s'engagent dans une spirale de méfiance, de conflits familiaux et de batailles judiciaires.

Racontée à travers plusieurs points de vue, la série brouille les certitudes du spectateur et explore les thèmes de la vérité, du traumatisme, des préjugés et de l'adoption.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de huit épisodes. Les quatre derniers seront diffusés sur TF1 mercredi 24 juin 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1x05 • Ça fait trop mal



Natalia se retrouve livrée à elle-même. Elle fait alors face à une nouvelle situation, tout en ayant conscience de la façon dont le monde la perçoit.

Épisode 1x06 • Pas aujourd'hui, Satan

Natalia s'interroge : peut-elle accorder sa confiance à un groupe d'alliés inattendu ? Alors que des questions sur son passé surgissent, de douloureux souvenirs sont dévoilés.

Épisode 1x07 • Si l'histoire est assez bien racontée

Les Barnett pensent avoir pris leurs distances avec Natalia. Pourtant, le détective Drysdale se saisit de son affaire...

Épisode 1x08 • Elle est coupable

Natalia et les Barnett s'affrontent devant le tribunal, aux yeux de tous...