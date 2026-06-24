"Meurtres à Sandhamn - Les secrets de l'île" à revoir sur Arte vendredi 26 juin 2026

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 20:55, Arte vous proposera de voir ou de revoir les 3 épisodes de la saison 4 de la série "Meurtres à Sandhamn" : « Les secrets de l'île ».

Les inspecteurs Thomas et Mia retrouvent l'île ensoleillée de Sandhamn, un décor trompeur tant la douceur de l'air suédois peut vite y laisser place à un chaos meurtrier.

Pour cette quatrième saison, le duo de policiers, toujours assisté de l'avocate Nora, plonge dans les arcanes d'une étrange affaire mêlant d'anciens militaires des forces spéciales.

Auteure de plusieurs best-sellers adaptés par le petit écran, l'ancienne juriste Viveca Sten livre une fois de plus une histoire à l'écriture incisive et au suspense haletant, Les secrets de l'île, où l'esprit de vengeance fait de nombreux dégâts.

20:55 Épisode 3x01 Les secrets de l'île (1/3)

Accompagné de Mia, Thomas est à nouveau appelé sur l'île après la découverte de la mort par pendaison d'un étudiant en psychologie, Marcus Neilsen. Les premiers éléments semblent indiquer un suicide mais le téléphone et l'ordinateur du jeune homme ont disparu.

21:40 Épisode 3x02 Les secrets de l'île (2/3)

Thomas et Mia apprennent qu'un corps sans vie a été découvert. Il s'agit d'un ancien militaire, qui avait été en contact avec Marcus. Le défunt s'entraînait avec d'autres vétérans non loin de Sandhamn, sur l'île de Korsö. Quand un autre membre de cette unité spéciale est retrouvé mort, les inspecteurs comprennent qu'un tueur en série traque les militaires.

22:35 Épisode 3x03 Les secrets de l'île (3/3)

Une nouvelle personne disparaît : Cronwall, un ancien commandant des forces spéciales. En fouillant ses affaires, Thomas et Mia retrouvent l'ordinateur de Marcus ainsi que son téléphone portable. Ils apprennent qu'une des recrues des commandos s'était suicidée sur l'île de Korsö, en présence de Cronwall et des trois victimes.