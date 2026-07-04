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"Camping Paradis - Deux cheffes au Paradis" à revoir sur TF1 lundi 6 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 155
"Camping Paradis - Deux cheffes au Paradis" à revoir sur TF1 lundi 6 juillet 2026

Lundi 6 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir un épisode de la série "Camping Paradis" avec Laurent Ournac : « Des cheffes au Paradis ».

L'histoire en quelques lignes...

Sybille, une jeune cheffe qui vient d’ouvrir un foodtruck bistronomique, anime une semaine du goût au Camping Paradis. Elle est accompagnée de Julien, son ami et associé, secrètement amoureux d’elle. C’est alors que Carine, la grande sœur de Sybille, animatrice dans une émission culinaire très populaire, débarque. Rapidement, Tom comprend que beaucoup de non-dits minent la relation entre les deux sœurs…

De l’autre côté du camping, Elliot, avec sa mère Aurélie, est impatient de retrouver son père, Antoine, pompier professionnel. Ce dernier revient tout juste d’une longue mission et l’adolescent veut reprendre ses entraînements avec lui. Il va tenter prochainement d’intégrer les jeunes sapeurs-pompiers. Ce qu’il ne sait pas, c’est que ses parents lui ont menti ! En effet, Antoine vient de se faire opérer du cœur et cela compromet son avenir professionnel…

Parizot aura maille à partir avec Adèle, une jeune campeuse au verbe haut qui lui fera concurrence lors d’un concours de tartes inoubliable !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Mitchell Jean (Julien), Audrey Looten (Aurélie), Patrick Paroux (Parizot), Joy Esther (Carine), Héloïse Martin (Sybille), Lola Klodawski (Adèle), Yann Sundberg (Antoine), Grégoire Paturel (Eliott), Romaric de La Simone (Noé), Ruwan Aerts (Réunionnais)

Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 12:35
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