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"César Wagner - Les liens de sang" à revoir sur France 2 vendredi 10 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 juillet 2026 429
"César Wagner - Les liens de sang" à revoir sur France 2 vendredi 10 juillet 2026

Vendredi 10 juillet 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le 9ème épisode de "César Wagner" : « Les liens de sang » réalisé par Emilie et Sarah Barbault.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsqu’une jeune femme est retrouvée assassinée dans un hangar de Strasbourg, la police s’interroge: la jeune femme appartenait à la communauté juive orthodoxe, cependant le crime ne semble pas lié à un acte antisémite. Qu’avait donc à cacher cette jeune veuve très pieuse, intégrée dans cette communauté paisible ?

C'est ce que César va tenter de découvrir, avec cette enquête délicate dans une ville où les différents groupes confessionnels coexistent dans le respect.

Avec : Gil Alma (César Wagner), Olivia Côte (Elise Beaumont), Etienne Diallo (Greg Rollot), Nadia Roz (Samia Belkacem), Amaury de Crayencour (Arthur Weiss), Joséphine de Meaux (Frédérique Koehler), Pierre Raby (Christophe Mondénian), Fanny Cottencon (Marie-Ange Wagner), Antonia de Rendinger (Philomène Fisher)…

En guests : Arié Elmaleh (Arié Rozen), Clémentine Poidatz (Ethel Mosbacher), Lionel Abelanski (Eli Melman), Sophie Mounicot 

Dernière modification le mercredi, 08 juillet 2026 13:34
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