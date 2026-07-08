Coupe du Monde : Espagne / Belgique en direct sur M6 vendredi 10 juillet 2026

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 20:50, en direct du SoFi Stadium de Los Angeles, M6 diffusera en direct le quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et la Belgique.

Vendredi soir, l'Espagne et la Belgique se retrouvent pour un quart de finale très attendu de la Coupe du monde 2026.

Après un parcours convaincant, la sélection espagnole aborde ce rendez-vous avec le statut de favorite. Solide défensivement depuis le début de la compétition, la Roja a confirmé sa montée en puissance lors des tours précédents et entend poursuivre sa route vers un nouveau sacre mondial.

En face, la Belgique a démontré toute sa qualité pour atteindre les quarts de finale. Les Diables Rouges ont notamment signé une prestation remarquée lors de leur qualification face aux États-Unis avant de retrouver une Espagne réputée pour sa maîtrise technique et sa possession du ballon.

Cette confrontation promet une bataille tactique passionnante entre deux nations habituées aux grands rendez-vous internationaux. L'Espagne cherchera à imposer son jeu de passes et son pressing collectif, tandis que la Belgique misera sur son expérience, sa puissance offensive et sa capacité à exploiter les transitions rapides.

L'enjeu est considérable : le vainqueur validera son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 et se rapprochera un peu plus de la finale. Les supporters des deux camps s'attendent à un duel intense où chaque détail pourrait faire la différence.

Tous les ingrédients sont réunis pour offrir l'une des affiches les plus spectaculaires de ces quarts de finale : deux effectifs talentueux, une qualification en jeu et le cadre prestigieux du SoFi Stadium de Los Angeles, théâtre d'une soirée qui pourrait marquer l'histoire de cette Coupe du monde.