recherche
Séries

"Camping Paradis - Une régate au paradis" à revoir sur TF1 lundi 13 juillet 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 200
"Camping Paradis - Une régate au paradis" à revoir sur TF1 lundi 13 juillet 2026 (vidéo)

Lundi 13 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir un épisode de la série "Camping Paradis" « Une régate au paradis » dans lequel Laurent Ournac accueille Keen'v.

Une régate au Paradis

Tom et son équipe organisent un stage et une régate de voile animés par Julien, un skipper renommé.

Du côté des arrivants, Carole et Antoine sont ravis à l’idée de retrouver leur fille Jade pour quelques jours de vacances. Mais la vie étant pleine de surprises, Julien n’est pas un inconnu pour Carole et leurs retrouvailles feront remonter des souvenirs et quelques secrets… Il faudra toute l’habileté de Tom pour que la famille reste unie...

Dans le même temps, Benjamin et Margot passent leur traditionnelle semaine au « Camping Paradis ». Seule différence cette année, la venue de Zoé, la cousine de Margot, qui va faire vibrer le cœur du jeune homme… Au grand dam de Margot qui espère plus qu’un simple rôle de meilleure amie auprès de Benjamin.

Enfin, le chanteur à succès Keen’V vient se réfugier au camping pour échapper à la frénésie du show-business. Monsieur Parizot va se lier d’amitié avec lui et l’aider à se remettre en forme…

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 12:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Crime à Ramatuelle&quot; à revoir sur France 3 lundi 13 juillet 2026 avec Florence Pernel & Lola Dewaere

"Crime à Ramatuelle" à revoir sur France 3 lundi 13 juillet 2026 avec Florence Pernel & Lola Dewaere

11 juillet 2026 - 12:40

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 13 au 17 juillet 2026 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 juillet 2026 sur TF1

11 juillet 2026 - 11:38

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 11 juillet 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 11 juillet 2026 sur TF1, les repo…

11 juillet 2026 - 11:51 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...