"Tom et Lola" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 jeudi 23 juillet 2026

Jeudi 23 juillet à partir de 21:10, France 3 diffusera les quatre premiers épisodes de la saison 1 de "Tom et Lola", une série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Présentation de la série

Amis d'enfance devenus policiers, Tom et Lola voient leur quotidien basculer lorsque les aléas de la vie les conduisent à vivre sous le même toit. Entre enquêtes criminelles, colocation mouvementée, enfants à élever et vies sentimentales compliquées, ils doivent apprendre à concilier leur amitié indéfectible avec une collaboration professionnelle parfois explosive.

Portée par un duo aussi complice qu'opposé, Tom et Lola mêle habilement comédie, suspense et émotions. Chaque épisode alterne une enquête policière inédite et les péripéties d'une famille recomposée pas comme les autres, où les conflits, les fous rires et les moments de tendresse rythment un quotidien aussi imprévisible qu'attachant.

Résumé des épisodes

France 3 vous propose une séance de rattrapage à partir du jeudi 23 juillet 2026. Cette semaine, la chaîne rediffuse les quatre premiers épisodes de la saison 1.

21:10 Épisode 1x01 En apnée

Meilleurs amis depuis toujours, Tom et Lola sont deux flics aux antipodes l’un de l’autre. Et franchement, entre une capitaine de la PJ au verbe haut et un officier des Stups calme et réfléchi, même s'ils s’adorent, mais ça dérape souvent entre eux !

Quand Tom se fait larguer par sa femme, Lola ne peut pas le laisser à la rue. Surtout avec sa fille de 14 ans qu’il a une semaine sur deux ! Du coup… Elle l’héberge. Mais à quel prix ?! Sa tranquillité et celle de ses deux ados qu’elle élève seule va en prendre un sacré coup ! Et ce qui devait être du provisoire va durer beaucoup… beaucoup plus longtemps que prévu.

Mais ce que Lola n’avait pas vu venir, c’est que Tom, en plus d’être son coloc, va devenir son coéquipier à la PJ ! Il a eu en effet la brillante idée de se faire recruter dans la même brigade. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, colocs ET collègues, c'est un passeport pour les emmerdes, non ?

Pour le meilleur et pour le pire, Tom est entré dans sa vie… Mais combien de temps va tenir cette famille 3.0 ? On va croiser les doigts très... très fort pour qu’il n’y ait pas trop de dégâts au bureau comme à la maison. Entre les enquêtes, les gosses et les ex à gérer, rien n’est moins sûr !

22:10 Épisode 1x02 Une affaire de savon



Michaël, jeune apprenti dans une savonnerie artisanale, est retrouvé mort, gisant dans une marre de savon. Si tout semble indiquer qu’il a été assassiné, le mystère reste entier : son corps a été découvert dans une salle des cuves entièrement hermétique et fermée de l’intérieur. Comment le tueur a-t-il pu s’enfuir ?

22:55 Épisode 1x03 Du sang dans les nuages



Un corps sans vie, poignardé dans le dos, est découvert dans la nacelle d'une montgolfière, plongeant Tom et Lola dans une enquête complexe. Les enquêteurs se lancent à la recherche d'un passager introuvable et scrutent les déclarations de l'épouse de la victime, soupçonnant des non-dits.

En marge de l'affaire, leur collaboration traverse une zone de turbulences. Leur cohabitation, tant professionnelle que personnelle, se heurte à des défis imprévus. Lola peine particulièrement à s'adapter à la présence constante de Tom, créant des tensions dans leur duo d'enquêteurs.

23:45 Épisode 1x04 Jeu de piste



La découverte d'un cadavre sur un échafaudage situé dans un secteur touristique mobilise la brigade. L'affaire prend une dimension inattendue quand Tom et Lola reçoivent une boîte remplie d'énigmes, visiblement connectées à la victime. Cette tournure inattendue laisse penser que le meurtrier cherche activement à les manipuler. Confrontée à ce défi, l'équipe s'engage dans une course contre la montre. Chaque énigme résolue pourrait être la clé pour prévenir un nouveau meurtre. La pression monte alors que les enquêteurs tentent de décrypter les intentions du tueur.