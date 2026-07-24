La mini-série "Enquête à haut risque" à revoir sur France 3 dimanche 26 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 rediffusera les trois premiers épisodes de la mini-série "Enquête à haut risque" réalisée par Ron Hutchinson.

L'histoire en quelques lignes...

Lee Manning, le directeur adjoint du marketing d’un géant pharmaceutique basé à Dublin, part en déplacement professionnel à Montréal. Il est retrouvé mort dans un quartier chaud de la ville.

Sa femme Sarah, qui a elle-même travaillé pour ce laboratoire, ne croit pas à la théorie du meurtre gratuit et se met à penser que son ancien employeur lui cache des choses. Elle commence alors sa propre enquête en dépit des risques pour elle-même et sa famille.

21:10 Épisode 1

Lee Manning, directeur marketing pour le géant pharmaceutique Gumbiner-Fischer, est assassiné à Montréal où il avait un rendez-vous d'affaires. A Dublin, sa femme Sarah, ancienne directrice du service juridique au sein de ce laboratoire, apprend qu'elle est de nouveau veuve. Il y a trois ans, elle a perdu son premier mari et collègue Ciaran, noyé dans le canal. A la demande de la police canadienne, le lieutenant Emer Byrne annonce la triste nouvelle à Sarah.

22:00 Épisode 2

Après son malaise, Lehane est conduit à l'hôpital. Emer Byrne a toujours des doutes au sujet de Sarah. Est-elle vraiment innocente ou sait-elle des choses pouvant expliquer le meurtre de son mari ? Le député Morrice O'Hanlon demande à sa maîtresse Deirdre Kilbride, la directrice des RH au labo, des informations sur le meurtre de Lee.

22:55 Épisode 3

Cormac Walsh a été repêché dans le canal avec son téléphone, ce qui permet à Emer d’obtenir le numéro de téléphone de la mystérieuse Américaine. Emer veut l'appeler pour l'interroger mais le commissaire divisionnaire Nulty lui retire l'affaire.