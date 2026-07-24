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La mini-série "Enquête à haut risque" à revoir sur France 3 dimanche 26 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 juillet 2026 345
La mini-série "Enquête à haut risque" à revoir sur France 3 dimanche 26 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 rediffusera les trois premiers épisodes de la mini-série "Enquête à haut risque" réalisée par Ron Hutchinson.

L'histoire en quelques lignes...

Lee Manning, le directeur adjoint du marketing d’un géant pharmaceutique basé à Dublin, part en déplacement professionnel à Montréal. Il est retrouvé mort dans un quartier chaud de la ville.

Sa femme Sarah, qui a elle-même travaillé pour ce laboratoire, ne croit pas à la théorie du meurtre gratuit et se met à penser que son ancien employeur lui cache des choses. Elle commence alors sa propre enquête en dépit des risques pour elle-même et sa famille.

21:10 Épisode 1

Lee Manning, directeur marketing pour le géant pharmaceutique Gumbiner-Fischer, est assassiné à Montréal où il avait un rendez-vous d'affaires. A Dublin, sa femme Sarah, ancienne directrice du service juridique au sein de ce laboratoire, apprend qu'elle est de nouveau veuve. Il y a trois ans, elle a perdu son premier mari et collègue Ciaran, noyé dans le canal. A la demande de la police canadienne, le lieutenant Emer Byrne annonce la triste nouvelle à Sarah.

22:00 Épisode 2

Après son malaise, Lehane est conduit à l'hôpital. Emer Byrne a toujours des doutes au sujet de Sarah. Est-elle vraiment innocente ou sait-elle des choses pouvant expliquer le meurtre de son mari ? Le député Morrice O'Hanlon demande à sa maîtresse Deirdre Kilbride, la directrice des RH au labo, des informations sur le meurtre de Lee.

22:55 Épisode 3

Cormac Walsh a été repêché dans le canal avec son téléphone, ce qui permet à Emer d’obtenir le numéro de téléphone de la mystérieuse Américaine. Emer veut l'appeler pour l'interroger mais le commissaire divisionnaire Nulty lui retire l'affaire.

Dernière modification le vendredi, 24 juillet 2026 12:12
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