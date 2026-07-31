Les derniers épisodes de la série "Enquête à haut risque" à revoir sur France 3 dimanche 2 août 2026

Dimanche 2 août 2026 à partir de 21:10, France 3 rediffusera les trois derniers épisodes de la mini-série "Enquête à haut risque" réalisée par Ron Hutchinson.

L'histoire en quelques lignes...

Lee Manning, le directeur adjoint du marketing d’un géant pharmaceutique basé à Dublin, part en déplacement professionnel à Montréal. Il est retrouvé mort dans un quartier chaud de la ville.

Sa femme Sarah, qui a elle-même travaillé pour ce laboratoire, ne croit pas à la théorie du meurtre gratuit et se met à penser que son ancien employeur lui cache des choses. Elle commence alors sa propre enquête en dépit des risques pour elle-même et sa famille.

21:10 Épisode 4

Alors que le lieutenant Emer Byrne hésite à abandonner son enquête, elle comprend en discutant avec son mentor, le capitaine Heffernan, que certaines personnes veulent à tout prix étouffer l’affaire...

22:00 Épisode 5

Alors que la nouvelle de la mort de Deirdre Kilbride fait le tour de la ville, Sarah Manning est persuadée qu’il s’agit d’un meurtre. Elle demande à Aidan O’Sullivan, le chef du service juridique du laboratoire, de récupérer des documents permettant de prouver que Lehane avait commis des meurtres pour le compte de son patron.

22:55 Épisode 6

Sarah apprend qu’avant sa mort, Ciaran avait travaillé avec Patrick et Nuala sur un projet immobilier. Nuala regrette de lui avoir caché la vérité et propose de lui montrer le terrain qu’ils espéraient racheter à Gumbiner-Fischer.