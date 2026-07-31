recherche
Séries

Les derniers épisodes de la série "Enquête à haut risque" à revoir sur France 3 dimanche 2 août 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 juillet 2026 396
Les derniers épisodes de la série "Enquête à haut risque" à revoir sur France 3 dimanche 2 août 2026

Dimanche 2 août 2026 à partir de 21:10, France 3 rediffusera les trois derniers épisodes de la mini-série "Enquête à haut risque" réalisée par Ron Hutchinson.

L'histoire en quelques lignes...

Lee Manning, le directeur adjoint du marketing d’un géant pharmaceutique basé à Dublin, part en déplacement professionnel à Montréal. Il est retrouvé mort dans un quartier chaud de la ville.

Sa femme Sarah, qui a elle-même travaillé pour ce laboratoire, ne croit pas à la théorie du meurtre gratuit et se met à penser que son ancien employeur lui cache des choses. Elle commence alors sa propre enquête en dépit des risques pour elle-même et sa famille.

21:10 Épisode 4

Alors que le lieutenant Emer Byrne hésite à abandonner son enquête, elle comprend en discutant avec son mentor, le capitaine Heffernan, que certaines personnes veulent à tout prix étouffer l’affaire...

22:00 Épisode 5

Alors que la nouvelle de la mort de Deirdre Kilbride fait le tour de la ville, Sarah Manning est persuadée qu’il s’agit d’un meurtre. Elle demande à Aidan O’Sullivan, le chef du service juridique du laboratoire, de récupérer des documents permettant de prouver que Lehane avait commis des meurtres pour le compte de son patron.

22:55 Épisode 6

Sarah apprend qu’avant sa mort, Ciaran avait travaillé avec Patrick et Nuala sur un projet immobilier. Nuala regrette de lui avoir caché la vérité et propose de lui montrer le terrain qu’ils espéraient racheter à Gumbiner-Fischer.

Dernière modification le vendredi, 31 juillet 2026 12:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit de l'été de &quot;Capital&quot; dimanche 2 août 2026 sur M6, sommaire du magazine

Inédit de l'été de "Capital" dimanche 2 août 2026 sur M6, sommaire du magazine

31 juillet 2026 - 12:32

Sur le même thème..

&quot;En famille&quot; : Des vacances bien corsées pour les Le Kervelec sur M6 samedi 1er août 2026

"En famille" : Des vacances bien corsées pour les Le Kervelec sur M6 samedi 1er août 2026

30 juillet 2026 - 10:01

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; : Le grand spectacle du Vercors, samedi 1er août 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées Belles" : Le grand spectacle du Vercors, samedi 1er août 20…

30 juillet 2026 - 09:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...