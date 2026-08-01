Les résumés de "Plus belle la vie" du 3 au 7 août 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 août 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 3 août 2026 • Épisode 640

Dans leur enquête, les policiers se rapprochent de la vérité. Babeth, quant à elle, décide d'employer les grands moyens pour se faire comprendre. Dans la galère, Zoé découvre que sa liberté à un prix.

Mardi 4 août 2026 • Épisode 641

Rongé par la culpabilité, un habitant est passé aux aveux. Au commissariat, Morgane tente tant bien que mal de faire la part des choses. Pendant ce temps, le concours Mister Mistral semble menacé...

Mercredi 5 août 2026 • Épisode 642

Au quartier du Mistral, une découverte macabre vient rebattre les cartes. Avec le soutien de Babeth, Jennifer relève un nouveau défi. Quant à Morgane, sa mission sur la plage lui réserve quelques surprises...

Jeudi 6 août 2026 • Épisode 643

Après une révélation choc et une arrestation, l'enquête prend un tournant décisif. De son côté, Léa confie à sa mère qu'elle craint de perdre Boher. À l'approche de l'élection de Mister Mistral, Djawad n'est pas au bout de ses surprises.

Vendredi 7 août 2026 • Épisode 644

Alors que les masques tombent, un mistralien décide d'affronter ses responsabilités. Jennifer, quant à elle, hésite à continuer une relation. Sans réponse, Babeth s'inquiète de plus en plus pour Patrick...