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Les résumés de "Ici tout commence" du 3 au 7 août 2026 sur TF1 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 178
Les résumés de "Ici tout commence" du 3 au 7 août 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 août 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 3 août 2026 Épisode 1493

Le secret de Jasmine et Louis tombe entre les mauvaises mains ! À L'Annexe, Enzo et Thelma créent du lien... A l'Institut, Léonard se questionne sur sa relation avec son père.

Mardi 4 août 2026 Épisode 1494

En pleine épreuve, Bianca joue l'agent-double. Carla pousse Leroy dans ses pires retranchements...

Mercredi 5 août 2026 Épisode 1495

Pour la finale, la brigade de Louis et Jasmine menace de voler en éclat... A l'Institut, Léonard fait la paix avec ses racines. Leroy et Anouk organisent une Masterclass en pleine nature !

Jeudi 6 août 2026 Épisode 1496

Après la finale, il est temps pour l'Institut de resserrer les liens. Face à Loup, Bianca fend l'armure. Avec Thelma, Enzo est prêt à passer un cap !

Vendredi 7 août 2026 Épisode 1497

Une belle surprise attend Jasmine. Bianca ressort ses vieilles manigances pour mettre Loup hors-course.

Dernière modification le samedi, 01 août 2026 11:40
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