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"Enquêtes au Paradis - Team building" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 3 août 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 114
"Enquêtes au Paradis - Team building" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 3 août 2026

Lundi 3 août 2026 à 21:10, France 2 diffusera le troisième épisode de la 2ème saison de la série "Enquêtes au paradis". Que va-t-il se passer ? Voici le résumé de ce troisième épisode...

Après sa découverte accidentelle, Mackenzie Clarke est un peu perdue. Doit-elle partir ? Rester ? Quelle qu’elle soit, sa décision aura des conséquences sur son entourage.

Mais le crime n’attend pas et Mack se retrouve de nouveau embarquée dans une enquête en apparence insoluble.

Épisode 2x03  Team building

Andie, la fondatrice d'une application de rencontres qui connaît un grand succès meurt après avoir ingéré une infusion psychédélique lors d'un stage de team building. Qui a empoisonné cette patronne colérique, bourreau de travail, qui tenait sous sa coupe jusqu'à sa meilleure amie et associée, sachant que tous les employés de l'entreprise ont bu de cette potion sensée leur ouvrir de nouvelles perspectives ?

L'enquête se révèle plutôt délicate pour Mackenzie Clarke et les membres de son équipe...

 

Dernière modification le samedi, 01 août 2026 12:04
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