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"Code Rouge" : résumé des derniers épisodes diffusés mercredi 5 août 2026 sur France 2 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 août 2026 108
"Code Rouge" : résumé des derniers épisodes diffusés mercredi 5 août 2026 sur France 2

Mercredi 5 août 2026 à 21:10, France 2 diffusera les trois derniers épisodes de "Code Rouge", une mini-série inédite. Entre paranoïa politique et conspirations internationales, un thriller britannique sous haute tension...

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'il rentre à Londres après avoir assisté à une conférence médicale à Pékin, un médecin fait face à des accusations de meurtre et doit être ramené en Chine.

Confus, épuisé et se déclarant innocent, le Dr Matthew Nolan (Richard Armitage) tente d'alerter l'opinion publique en faisant un scandale à l'aéroport avant d'être embarqué de force. C'est Hana Li (Jing Lusi), officier de police londonienne, qui est chargée de l'escorter à Pékin, où l'homme est accusé d'avoir laissé mourir une femme dans un accident de voiture.

Cependant, à bord du vol 357, la policière se retrouve face à un nombre croissant de décès qui laisse entrevoir une conspiration à grande échelle.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 4

Jess Li se rend chez Sir George Chapman, le directeur de la World Pacific Medicine, pour l'interviewer mais la situation prend très vite une tournure dramatique. A bord de l'avion, un autre corps est découvert par Nolan. La victime a été torturée comme les précédentes, avant d'être assassinée. L'agent Zhang est convaincu que c'est Nolan le coupable. Hana procède à une fouille de la cabine pour espérer trouver l'arme du crime. Madeline découvre l'existence de l'Opération Angle Mort et demande des explications à John Tennant, du Contre-terrorisme...

Épisode 5

Madeline envoie une équipe récupérer Jess et découvre des informations capitales sur l'opération Angle Mort. À bord de l'avion, les communications sont sabotées, contraignant Hana à prendre une décision radicale...

Épisode 6

A leur descente de l'avion, Hana et Nolan trouvent refuge à l'ambassade américaine, mais leur situation n'en demeure pas moins périlleuse. Avec l'aide de Madeline, ils élaborent un plan audacieux pour dévoiler le complot au grand jour...

Dernière modification le lundi, 03 août 2026 11:50
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