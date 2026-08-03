"Code Rouge" : résumé des derniers épisodes diffusés mercredi 5 août 2026 sur France 2

Mercredi 5 août 2026 à 21:10, France 2 diffusera les trois derniers épisodes de "Code Rouge", une mini-série inédite. Entre paranoïa politique et conspirations internationales, un thriller britannique sous haute tension...

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'il rentre à Londres après avoir assisté à une conférence médicale à Pékin, un médecin fait face à des accusations de meurtre et doit être ramené en Chine.

Confus, épuisé et se déclarant innocent, le Dr Matthew Nolan (Richard Armitage) tente d'alerter l'opinion publique en faisant un scandale à l'aéroport avant d'être embarqué de force. C'est Hana Li (Jing Lusi), officier de police londonienne, qui est chargée de l'escorter à Pékin, où l'homme est accusé d'avoir laissé mourir une femme dans un accident de voiture.

Cependant, à bord du vol 357, la policière se retrouve face à un nombre croissant de décès qui laisse entrevoir une conspiration à grande échelle.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 4

Jess Li se rend chez Sir George Chapman, le directeur de la World Pacific Medicine, pour l'interviewer mais la situation prend très vite une tournure dramatique. A bord de l'avion, un autre corps est découvert par Nolan. La victime a été torturée comme les précédentes, avant d'être assassinée. L'agent Zhang est convaincu que c'est Nolan le coupable. Hana procède à une fouille de la cabine pour espérer trouver l'arme du crime. Madeline découvre l'existence de l'Opération Angle Mort et demande des explications à John Tennant, du Contre-terrorisme...

Épisode 5

Madeline envoie une équipe récupérer Jess et découvre des informations capitales sur l'opération Angle Mort. À bord de l'avion, les communications sont sabotées, contraignant Hana à prendre une décision radicale...

Épisode 6

A leur descente de l'avion, Hana et Nolan trouvent refuge à l'ambassade américaine, mais leur situation n'en demeure pas moins périlleuse. Avec l'aide de Madeline, ils élaborent un plan audacieux pour dévoiler le complot au grand jour...