"Tom et Lola" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 jeudi 6 août 2026

Jeudi 6 août 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera quatre épisodes de la première saison de "Tom et Lola", une série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Présentation de la série

Amis d'enfance devenus policiers, Tom et Lola voient leur quotidien basculer lorsque les aléas de la vie les conduisent à vivre sous le même toit. Entre enquêtes criminelles, colocation mouvementée, enfants à élever et vies sentimentales compliquées, ils doivent apprendre à concilier leur amitié indéfectible avec une collaboration professionnelle parfois explosive.

Portée par un duo aussi complice qu'opposé, Tom et Lola mêle habilement comédie, suspense et émotions. Chaque épisode alterne une enquête policière inédite et les péripéties d'une famille recomposée pas comme les autres, où les conflits, les fous rires et les moments de tendresse rythment un quotidien aussi imprévisible qu'attachant.

Résumé des épisodes

France 3 vous propose une séance de rattrapage jeudi 30 juillet 2026. Cette semaine, la chaîne rediffuse les épisodes 5 à 8 de la saison 1.

21:10 Épisode 1x09 Chaud, froid

Une assemblée hétéroclite d'astrologues scrute attentivement le ciel nocturne à travers un télescope. L'atmosphère studieuse est brutalement interrompue par un éclair aveuglant. Un cri d'effroi retentit dans l'obscurité momentanée. Lorsque le groupe recouvre progressivement la vue, une réalité troublante s'impose : l'un de leurs compagnons a mystérieusement disparu. Le sol, maculé de traces sanglantes, témoigne d'un événement sinistre.

Les astrologues, encore sous le choc, se retrouvent confrontés à un mystère aussi soudain qu'inquiétant, potentiellement tragique.

22:10 Épisode 1x10 Astronomie et plus

Une matinée au commissariat prend une tournure inattendue lorsqu'une septuagénaire déclare publiquement être la cible d'une tentative d'assassinat par son mari. La police s'apprête à la raccompagner quand elle s'effondre brusquement. L'analyse menée par Gaëlle révèle une intoxication massive à l'arsenic, corroborant les propos alarmants de la victime. Le hic : l'homme est mort depuis sept mois.

Cette découverte transforme une situation apparemment absurde en une affaire criminelle déroutante, remettant en question les circonstances du décès du mari et l'origine de l'empoisonnement.

22:55 Épisode 1x11 Mystère en mer

Lors d’une expédition en mer, l’équipage d’un bateau signale la disparition d’un de ses membres. A son retour au port, les enquêteurs font une macabre découverte : immergé dans l’eau, un corps sans vie pend à la quille. L'analyse de Gaëlle est formelle : il s'agit d'un homicide. Le décès ayant eu lieu dans les dernières 24 heures, le tueur fait nécessairement partie du groupe.

Tom et Lola se lancent dans une enquête délicate, devant user de finesse et de stratégie pour percer les secrets de l'équipage. Leur défi : démêler les fils de cette énigme maritime et démasquer le meurtrier.

23:45 Épisode 1x12 Le syndrome du super-héros

Un corps est découvert au pied d'un immeuble de trente étages. L'examen révèle des coups portés avant la chute fatale. Le sac de la victime contient l'attirail typique d'un cambrioleur, orientant initialement l'enquête, mais en fouillant le domicile du défunt, Tom et Lola mettent au jour le profil d'un justicier autodidacte arrêtant illégalement des criminels locaux. Cette révélation complexifie l'affaire.

En marge de l'enquête, Tom se trouve confronté à une situation délicate : il doit justifier auprès de la mère de sa fille une nuit passée en compagnie de Lola sous une tente.