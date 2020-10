Paris - Roubaix : l'édition 2020 à suivre en direct dimanche 25 octobre sur France 2 & France 3

Diffuseur officiel du Paris-Roubaix, France Télévisions propose de suivre en direct, le dimanche 25 octobre, la 118e édition de la Reine des classiques.

Pour la première fois de son histoire, l'épreuve mythique intégrera une épreuve féminine en préambule de l'épreuve masculine. Au total, vingt-quatre équipes de coureuses représentant l’élite mondiale participeront à cette grande première au départ de Denain (parcours de 116 kilomètres, comprenant 29,2 kilomètres de pavés répartis sur 17 secteurs). Diffusées en intégralité et en simultané, les deux courses seront à vivre en direct à partir 09:05 sur France 3, puis sur France 2 entre 11:45 et 12:55, pour revenir ensuite sur France 3, jusqu'à l’arrivée — et podiums (course hommes).

La Reine des classiques, aussi appelée « l'enfer du Nord », s'élancera (pour les hommes) de Compiègne jusqu'au vélodrome de Roubaix, en passant par Saint-Quentin, Quiévy, Saint-Python et Hem, pour un total de 259 kilomètres, dont 55 kilomètres de pavés répartis sur 30 secteurs.

Vingt-cinq équipes seront au départ (parmi lesquelles les équipes françaises AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ, Cofidis-Solutions Crédits, Nippo Delko Provence, Total Direct Energie, Team Arkea-Samsic et B&B Hôtels Vital Concept P/B KTM), pour tenter de succéder au Belge Philippe Gilbert, vainqueur de la précédente édition.

Alexandre Pasteur commentera cette nouvelle édition du Paris-Roubaix, accompagné de Laurent Jalabert et de Marion Rousse. Thierry Adam et Thomas Voeckler seront au cœur du peloton à moto.

Les deux courses seront également à suivre en intégralité sur France.tv ainsi que sur l'application France tv sport.